Kronologi Trending #uninstallbukalapak Mulai dari Cuitan Bos Bukalapak hingga Dikaitkan Pada Pilpres

Cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky di Twitter yang memicu tagar #uninstallbukalapak itu pertama kali diunggah pada Rabu (13/2/2019) sekitar pukul 22.25 WIB di @achmadzaky.

Di Twitter, CEO Bukalapak Achmad Zaky mengatakan, omong kosong industri 4.0 kalau budget riset dan pengembangan negara seperti saat ini.

Kemudian, di cuitannya Twitter -nya itu, sang CEO Bukalapak Achmad Zaky menunjukkan data perbandingan dana riset dengan negara-negara lain.

Dana riset dan pengembangan di Amerika, tulis Achmad Zaky di Twitter, sebesar US$ 511 miliar, Cina US$ 451 miliar, Jepang US$ 165 miliar, Jerman US$ 118 miliar.

Kemudian, lanjut Achmad Zaky, di Korea US$ 91 miliar, Taiwan US$ 33 miliar, Australia US$ 23 miliar, Malaysia US$ 10 miliar, Singapore US$ 10 miliar, dan Indonesia US$ 2 miliar.

Nah, hal yang ditengarai memicu munculnya #uninstallbukalapak adalah Achmad Zaky yang menulis, "mudah-mudahan presiden baru bisa naikin".

Akibat cuitan yang dinilai multitafsir tersebut, tak sedikit warganet yang kemudian mengait-ngaitkan Achmad Zaky dengan kubu oposisi dalam Pilpres 2019.

Akhirnya, banyak yang mengait-ngaitkan, jika Achmad Zaky tak menghargai Presiden Jokowi yang telah menelurkan kebijakan yang ramah bagi startup atau unicorn.

Gara-gara cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky, pada Kamis (14/2/2019) pukul 10.20 WIB, sudah ada 3.100 cuitan di Twitter menggunakan tagar #uninstallbukalapak.