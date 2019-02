Triple Threat, Film Teranyar Iko Uwais Bareng Tiger Hu Chen dan Tony Jaa, Ini Trailernya

Well Go USA Entertainment

BANGKAPOS.COM - Aktor laga Iko Uwais baru saja mengumumkan film laga terbarunya yang berjudul 'Triple Threat'. Di film ini Iko beradu akting dengan sejumlah aktor seni bela diri terkenal seperti Tiger Hu Chen dan Tony Jaa.

Iko memberikan kabar ini lewat akun Instagram miliknya dengan mengunggah sebuah trailer dari film Triple Threat.

"Triple Threat (2019) In theaters March. #action #martialarts," tulis Iko dalam keterangan videonya.

Ini merupakan film internasional terbaru dari Iko. Iko akan bermain bersama Tiger Hu Chen dan Tony Jaa yang juga sudah nggak asing lagi dengan dunia bela diri dan perfilman.

Tiger Hu Chen pernah bermain dalam film The Matrix, Charlie Angels, Kill Bill, Man of Tai Chi, House of Fury dan masih banyak lagi.

Sedangkan Tony Jaa sendiri adalah aktor bela diri asal Thailand yang pernah tampil dalam film-film seperti Ong-Bak, xXx: Return of Xander Cage, Furious 7, dan masih banyak lainnya.

Selain itu, mereka bertiga akan ditemani oleh Scott Adkins, Michael Jai White, Celina Jade, Dominique Vandenberg dan lainnya.

Triple Threat sendiri disutradarai oleh Jesse V Johnson yang pernah menyutradarai The Honorable, Alien Agent, Green Street Hooligans 2, Savage Dog, Accident Man dan The Debt Collector yang tayang di Netflix.

Triple Threat bercerita tentang seorang putri miliader yang bermaksud mengungkap sebuah sindikat kejahatan terbesar.