Ifan Seventeen Rindu Berat Almarhumah Istri Tercinta Dylan Sahara, Postingannya ini Banjir Pujian

BANGKAPOS.COM -- Setelah hampir dua bulan ditinggal oleh mendiang istrinya, Dylan Shara, Vokalis Band Seventeen, Riefian Fajarsyah, biasa disapa Ifan mengunggah sebuah video untuk meluapkan rasa rindunya pada sang istri.

Diketahui, Dylan Sahara menjadi satu dari ratusan korban tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) lalu. Pada saat itu ia mendampingi Ifan dan grup Seventeen tampil di Tanjung Lesung Beach Resort, Banten.

Kini, Ifan Seventeen kembali teringat momen bersama sang istri semasa hidup.

Melalui postingan rekaman videonya di akun instagram, @ifanseventeen, Ifan Seventeen membagikan videonya degan pesan tulisan.

• Tagar #JokowiBohongLagi jadi Trending, Greenpeace Bantah Pernyataan Jokowi soal Kebakaran Hutan

"Video ini aku buat semata-mata karna rasa rinduku yang teramat dan rasa cintaku kepada istriku Dylan Sahara.

Lagu “I Will” milik Armada aku gunakan sebagai backsound karna menurutku ini salah satu lagu “pernikahan” terbaik sepanjang masa.

I love you and i will always love you sayang @dylan_sahara"

Dalam postingan video trsebut, setidaknya ada ada lima video yang diunggahnya.

Video tersebut memiliki alur berurutan.

Di awal, tampak senyum keduanya saat melangsungkan rangkaian sesi pernikahan.