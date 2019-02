Inilah Trik Mudah Upgrade Nokia 8 Menjadi Android Pie

BANGKAPOS.COM - Kabarnya, mantan flagship Nokia yakni Nokia 8, akan menerima pembaruan OS dari Oreo ke Android Pie pada awal Januari tahun ini.

Namun nyatanya, sampai saat ini pun pembaruan OS tersebut masih berstatus "ongoing".

Sejumlah model lain seperti Nokia 5.1 Plus, 6.1, 6.1 Plus, 7 Plus, dan 7.1 Plus sudah menjalankan Android 9.0 Pie terbaru.

Chief Product Officer HMD Global, Juho Sarvikas, dalam cuitan pada akun Twitter-nya, mengkonfirmasi Nokia 8 akan mendapatkan Android Pie untuk pasar India sebelum gelaran MWC 2019 berlangsung.

Untuk kalian pengguna Nokia 8 yang tidak sabar mendapatkan pembaruan Android Pie.

Nokia menyediakan opsi untuk para pengguna Nokia 8 mencoba Android Pie versi Beta pada halaman berikut : Nokia Beta Labs

Nokia Beta Labs sendiri merupakan sebuah layanan di mana software terbaru versi beta untuk smartphone nokia bisa di unduh oleh publik.

Cara upgradenya cukup mudah loh sobat NexTren.com, untuk lebih lanjut ikuti tahapan ini :

Pertama, buka tautan berikut ini, setelah masuk pada halaman Nokia Beta Labs, kamu harus sign in terlebih dahulu. (jika tidak punya akun Nokia, kamu bisa mendaftar dengan akun Gmail maupun Facebook)

Kedua, scroll ke bawah lalu isi identitas hape Nokia kamu seperti IMEI-Code, Network Operator, Location.

Untuk mengisi IMEI-Code, bisa dicari melalui Settings > System > About Phone > Status > IMEI Information, nantinya akan keluar dua IMEI-Code namun yang diisi pada kolom hanya kode yang pertama.

Untuk mengisi Network Operator, bisa dicari melalu Settings > System > About Phone > Status > SIM Status > Network, contoh Network Operator yang tim NexTren.com pakai adalah Telkomsel.

Untuk mengisi Location, pilihlah negara Indonesia.

Arif Budiansyah Contoh pengisian identitas hape di Nokia Beta Labs Contoh pengisian identitas hape di Nokia Beta Labs

Ketiga, setelah ketiganya terisi, centang kolom "I agree to the beta software license terms", kemudian klik "register for beta labs".

Keempat, jika identitas hape yang kamu isi benar, langsung klik "Request OTA"

Setelah mengikuti keempat tahapan tersebut, kamu akan menunggu setidaknya 1x24 Jam.

Lalu untuk melihat apakah Nokia 8 sudah menerima konfirmasi upgrade untuk mencoba Android Pie Beta, bisa di lihat ke Settings > System > System Update.

Kebetulan, ketika tim NexTren.com mencoba pembaruan OS Android Pie versi Beta ini hanya memakan waktu 3 jam.

Jadi, cek terus System Update nya ya gengs, siapa tahu kamu mendapatkan pembaruan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. (*)

Artikel ini tela tayang di nextren.grid.id dengan judul Trik Mudah Upgrade Nokia 8 Menjadi Android Pie, Begini Caranya