Sudjiwo Tedjo Akan Pilih Capres Ini Apabila Dirinya Sudah Tidak Netral dan 'Eneg' 

BANGKAPOS.COM -Pekerja Seni Sudjiwo Tedjo yang selama ini menyatakan sikap netralnya dalam pemilu, kini berbicara soal kemungkinan berhenti bersikap netral.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter @sudjiwotedjo, Sabtu (16/2/2019).

Sudjiwo Tedjo mengandaikan, apabila nanti dirinya sudah terang-terangan menyatakan dukungan pada pihak tertentu, itu berati ia sudah mencapai batas 'eneg' dengan kubu lain.

Kubu yang ia maksud adalah pihak yang tidak mau mengakui bahwa juga menjadi sumber hoaks.

"Bila suatu hari aku berhenti netral dan terang2an menyatakan dukunganku sambil menggalang massa, itu bukan krn yg aku dukung bagus.

Tapi pasti krn aku ud sampai batas eneg melihat kubu lain merasa paling Pancasilais dan gak mau ngakui bhw dirinya juga sumber hoax," tulisnya.

Postingan Sudjiwo Tedjo itu kemudian ditanggapi oleh politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko.

Budiman, melalui cuitannya mempersilahkan pilihan Sudjiwo Tedjo, Minggu (17/2/2019).

Menurut Budiman, dalam beberapa hal, netral juga belum tentu baik, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan.

"Just do it, mbah...Krn merasa paling bijak dgn "netral" juga gak baik.