Survei Terbaru Tingkat Kepopuleran Pasca Debat Kedua Calon Presiden 2019, Berikut Data Rincinya

CALON Presiden Republik Indonesia telah dua kali berdebat secara resmi di depan publik. Lantas apa pengaruhnya bagi popularitas para kandidat.

BANGKAPOS.COM -- Bagaimana respon masyarakat dan warganet pasca debat kandidat kedua yang digelar Minggu (17/2/2019).

PoliticaWave merilis hasil survei terbaru popularitas capres di media sosial pasca debat Pilpres 2019 kedua, Minggu (17/2/2019).

Dilansir TribunWow.com, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih belum bisa menyalip Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Melalui laman resminya, PoliticaWave menyajikan sejumlah survei setelah debat berlangsung.

Di antaranya 'Trend of Awarness', 'Candidate Electability', 'Share of Awarness', 'Share of Citizen' dan 'Sentiment'.

Elektabilitas Kandidat

Dalam kategori elektabilitas, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf masih mengungguli 02 Prabowo-Sandiaga.

Di kategori ini, ditampilkan posisi kandidat dalam sentiment index (Pendapat atau perasaan dari konsumen yang dinyatakan di media sosial), EMSS (Earned Media Share of Voice by Sentiment, diukur dalam konteks kategori suatu produk).

Kemudian 'unique user' (Jumlah orang yang mempercakapkan tentang brand di media sosial, tetapi bukan jumlah percakapannya), dan Buzz (Buzz adalah percakapan yang terjadi atas suatu brand di media sosial).