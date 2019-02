Tak Tahan Dikritik Salmafina Putuskan Lepas Hijab, Fotonya dengan Rambut Terurai Beredar

BANGKAPOS.COM - Kabar terbaru datang dari selebgram Salmafina.

Salmafina memutuskan lepas hijab lantaran gerah sering menjadi bahan kritik pedas netizen.

Putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga ini bahkan membagikan mengumumkan keputusannya itu lewat Instagram Stories di akun pribadinya, Sabtu (16/2/2019).

Ia mengatakan kepada pengikutnya bahwa dirinya akan menunjukkan rambutnya.

"Enjoy, soon you will see my hair. Nikmati, sebentar lagi kamu akan melihat rambutku," ungkap Salmafina.

Salmafina meminta pengikutnya di media sosial menghargai keputusannya tersebut.

"With all of my heart im sorry if i cannot keep up. Respect my decision please. (Dengan segenap hatiku aku minta maaf jika aku tidak bisa mejaga ini. Hargai keputusanku)," lanjutnya.

Pasalnya selama ini Salmafina merasa tidak nyaman jika disudutkan persoalan agama oleh oknum netizen.

"Bener-bener deh netizen islami mulut kalian sembarangan banget dan saya gak sekuat itu ternyata."

"Even saya posting foto selfie terakhir saya aja, mulut kalian itu jahat banget."