Baru Saja Meluncur, ini Fakta-Fakta dan Harga All New Nissan Livina

All New Nissan Livina

BANGKAPOS.COM - PT Nissan Mobil Indonesia meluncurkan model baru dari line up LMPV di Jakarta (19/2/2019).

Modelnya memakai basis Mitsubishi Xpander.

Tapi dengan beberapa perbedaan.

Terutama desain fascia yang makin tajam dengan grill V-Motion dikombinasi lampu LED bumerang.

Berikut beberapa fakta All New Nissan Livina 2019 :

- Namanya tetap menggunakan Livina tanpa label Grand.

Ini diprediksi akan ada sekuel dari All New Livina, yang diluncurkan hari ini.

Mesin All New Nissan Livina

- Mesin 1.499 cc bertenaga 104 dk/6.000 rpm dengan torsi 141 Nm/4.000 rpm.

Uniknya, mesin tanpa label merek Nissan maupun Mitsubishi sebagai basisnya.

- Untuk transmisinya, pakai manual 5 percepatan dan otomatik 4 percepatan.

Bukan CVT, seperti dipakai Nissan Grand Livina 2013 ke atas.

- Fitur dari LMPV satu ini terbilang paling canggih.

Varian VE dan VL dilengkapi monitor touch screen 7 inci dan terhubung dengan smartphone.

Tak hanya itu, All New Nissan Livina ini juga dilengkapi fitur safety, seperti hill start assist, vehicle dynamic control dan traction control.

- Ada lima varian dari All New Nissan Livina VL AT, VE AT, EL AT, EL MT dan E MT

- Harga on the road Jakarta dari All New Nissan Livina ini dibanderol :

VL AT : Rp 261.9 juta

VE AT : Rp 249.9 juta

EL AT : Rp 233 juta

EL MT : Rp 223 juta

E MT : Rp 198.8 juta

