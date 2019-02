Begini Rumah Ted Bundy, Pembunuh Berantai Sadis Berwajah Tampan yang Kisah Hidupnya Difilmkan

BANGKAPOS.COM-- - Seri dokumenter Netflix "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes" dan film baru Zac Efron "Extremely Wicked, Evil Evil and Vile" telah meningkatkan ketertarikan banyak orang terhadap pembunuh berantai yang dikenal kharismatik tersebut.

Hal ini membuat rumah tua milik Ted Bundy di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, dibanjiri dengan wisatawan.

Pembunuh berantai yang terkenal tampan ini pernah tinggal di rumah tersebut antara 1974 dan 1975 saat bersekolah hukum di daerah tersebut.

Seorang penyewa saat ini mengatakan kepada TMZ bahwa jumlah orang yang melihat-lihat telah meningkat sejak seri Netflix dan trailer film tentang pembunuh berantai itu mulai rilis.

Vidor / Wikimedia Commons Hunian lama Ted Bundy

Kamar Bundy yang dahulu bernomor 2, kini telah dilabel ulang sebagai kamar nomor 5. Beberapa orang tampak ingin mengambil foto rumah dari luar. Vidor / Wikimedia Commons hunian lama Ted Bundy Banyaknya orang yang datang membuat penyewa sedikit terganggu, sehingga tak jarang ia harus pergi dan keluar rumah secara sembunyi-sembunyi. Vidor / Wikimedia Commons Hunian lama Ted Bundy Pada sekitar rumah, terdapat sebuah gudang untuk menyimpan barang-barang lama dan perkakas berat. Vidor / Wikimedia Commons Hunian lama Ted Bundy Terdapat pula ruang bawah tanah, salah satu tempat mencari bukti kejahatan Bundy sebelum dieksekusi. Bundy diberi hukuman mati tiga kali untuk pembunuhan tiga wanita.

Sebelum dieksekusi, dia mengakui pembunuhan 30 wanita antara 1974 dan 1978.

Tetapi beberapa ahli percaya Bundy membunuh lebih dari 100 orang.

Tertarik mengunjungi rumah Ted Bundy

