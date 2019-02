Bisa Dipasang di Model Lama, Hyundai Santa Fe XG dan GLS Dapat Dua Fitur Baru

Test Drive All New Hyundai Santa Fe XG CRDI

BANGKAPOS.COM - PT Hyundai Mobil Indonesia menambahkan fitur baru untuk Santa Fe XG dan GLS.

Santa Fe XG dan GLS rakitan 2019 ditambahi dua fitur baru yakni inside rear view mirror yang dilengkapi ECM (Electrochromatic Mirror) dan rear view camera.

Ternyata dua fitur baru ini juga bisa dipasangkan ke Santa Fe lamanya di bengkel resmi Hyundai.

Penambahan dua fitur ini bebarengan dengan perkenalan Hyundai Santa Fe varian terbaru dan teratas.

Hyundai menamainya The Grand Santa Fe yang dibanderol Rp 625.500.000 (OTR DKI Jakarta).

Berikut juga ada harga Hyundai Santa Fe terbaru (On The Road DKI Jakarta per 7 Januari 2019):

1. Hyundai Santa Fe XG CRDi Rp 577.000.000

2. Hyundai Santa Fe XG Gasoline Rp 528.000.000

3. Hyundai Santa Fe GLS CRDi Rp 557.000.000

4. Hyundai Santa Fe GLS Gasoline Rp 507.000.000

