Ariel Noah Liburan Bareng Allea, Benda Bawaan Mantan Luna Maya Ini Bikin Gading Marten Ngakak

BANGKAPOS.COM - Vokalis band Noah, Ariel Noah tengah berlibur bersama putrinya Allea Anata Irham.

Ariel Noah tak cuma berdua dengan Allea Anata Irham, ia juga turut mengajak sang ibu, Darlina Darwis.



Ketiganya diketahui menghabiskan liburan di negeri sakura, Jepang.

Momen liburan tersebut diunggah Ariel Noah di media sosial, Instagramnya.

Di salah satu unggahan, benda yang dibawa Ariel Noah di ranselnya menarik perhatian netizen.

Selebriti ternama Gading Marten ikut tertawa terpingkal.

Di unggahan yang sebelumnya, Ariel Noah memamerkan makanan khas Sumatera Barat, rendang yang tengah dipanaskan di atas penggorengan.

Ariel Noah menceritakan meski berada jauh dari Indonesia, ia tetap memilih rendang sebagai menu makan malam.

Mantan kekasih Luna Maya, itu mernyertakan tagar 'bertamasya bersama ibu'.

"When you travel 2900 miles from home, and still have rendang for dinner #travelingwithmom," tulis Ariel Noah dikutip TribunJakarta.com, pada Rabu (20/2/2019).