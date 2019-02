Kecelakaan Maut - Daihatsu Xenia Ngantuk Bablas ke Sawah, Tak Sadar 5 Petani Ikut Disambar

BANGKAPOS.COM - Sebuah mobil dikabarkan terlibat kecelakaan dan berakhir di lahan persawahan.

Peristiwa ini terjadi di Jalan Mayjend Sutoyo, Kab. Batang, Jawa Tengah (19/2/2019).

Mobil yang diduga Daihatsu Xenia tersebut sebenarnya tidak mengalami kerusakan yang parah.

Namun kecelakaan tersebut mengakibatkan dua korban meninggal dunia.

Kecelakaan ini bermula saat pengemudi Xenia diduga hendak pulang ke rumah dari Pekalongan.

Namun saat melintasi jalan Mayjend Sutoyo tersebut, pengemudi merasa ngantuk dan tiba-tiba saja mobil yang dikemudikannya bablas ke sawah.

Nahasnya sebanyak 5 petani yang sedang beristirahat di pinggiran sawah jadi korban kecelakaan tersebut.

Dan dikabarkan dua diantaranya yang berjenis kelamin perempuan meninggal dunia karena mengalami luka serius.

Kedua korban kecelakaan sedang beristirahat dan makan siang bersama rekan-rekannya.

Terlihat dari akun Instagram @pekalonganinfo posisi Daihatsu Xenia sudah berada di area persawahan tidak jauh dari jalan raya.

Terlihat juga tempat istirahat para petani yang mengalami kerusakan setelah ditabrak mobil tersebut.

Setelah kejadian tersebut, kedua korban langsung disemayamkan di RSUD Kalisari Batang, sementara pengemudi dan mobil diamankan petugas.

Lakalantas terjadi di Jalan Mayjend Sutoyo, Kab.Batang sekira pukul 13.15 WIB (19/2). Mobil xenia banting setir hingga bablas ke area persawahan. Nahas, 5 petani sedang beristirahat di pinggir area persawahan dan 2 diantaranya tertabrak kemudian meninggal dunia. Kedua korban berjenis kelamin perempuan. Sopir selamat dan masih dalam proses penyelidikan polisi