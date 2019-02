Siapa Sangka, 5 Lagu Terkenal Nirvana Ini Ternyata Cuma Hasil Cover

BANGKAPOS.COM - Buat kalian para penggemar musik grunge, pasti udah nggak asing lagi sama salah satu band asal Amerika Serikat yang namanya berhasil melejit pada tahun 90'an berkat album Nevermind, Nirvana.

Mengandalkan suara khas milik Kurt Cobain, sejumlah lagu yang dibawakan oleh Nirvana berhasil membuat para penikmat musik jatuh cinta dan masuk menembus tangga lagu di sejumlah acara musik di radio maupun televisi.

Padahal jika ditelisik lebih dalam, beberapa lagu Nirvana yang terkenal ternyata merupakan hasil cover dari tembang milik musisi lain lho sob.

Kira-kira lagu mana aja sih? Daripada penasaran, langsung aja deh HAI bagiin buat kalian 5 lagu terkenal dari Nirvana yang ternyata cuma hasil cover.

1. The Man Who Sold The World

Masuk dalam album MTV Unplugged in New York, 'The Man Who Sold The World' merupakan lagu milik salah satu penyanyi rock legendaris, David Bowie yang sebelumnya dirilis pada tahun 1969.

Menariknya, ide untuk mengcover 'The Man Who Sold The World' sendiri berasal dari mantan drummer mereka, Chad Channing, yang kemudian malah membuat lagu itu lebih dikenal orang sebagai lagu milik Nirvana.

2. Love Buzz

Menjadi single pertama dalam album Bleach yang rilis pada tahun 1989, 'Love Buzz' merupakan lagu milik band bergenre psychedlic rock tahun 60'an, Shocking Blue.

Apabila Kurt Cobain selalu membawakan lagu ini dengan liar, Shocking Blue sendiri mengemas 'Love Buzz' lebih lembut, tepatnya dengan nuansa pop, namun tetap diberi sentuhan rock.