Bermalam di Hotel Cinnamon, Jangan Kaget saat Check In Ditanya Status Pernikahan

Memilih hotel untuk tempat menginap saat musim liburan tidak boleh sembarangan.

Siapa tahu, lantaran iming-iming harga murah hotel yang kita tempati ternyata bakal mengecewakan.

Nah, demi menjawab kekhawatiran wisatawan, --terutama para pelancong yang membawa keluarga dalam hal memilih penginapan yang nyaman, hotel syariah bisa menjadi salah satu alternatif.

Layanan ini salah satunya ditawarkan Cinnamon Boutique Syariah yang berlokasi di Jalan Setiabudi, Kota Bandung.

Dengan mengusung slogan We Are Syari’ah Hotel, We Are Not Different, We Are Better, makafasilitas, dan aturan yang ada di hotel ini pun mengikuti gaya hidup syariah.

Dari luar, tampilan bangunan Cinnamon Boutique Hotel memang tergolong biasa saja.

Hotel Cinnamon Boutique Syariah yang berlokasi di Jalan Setiabudi, Kota Bandung.

Namun, ketika masuk ke dalam lobby hotel, suasana timur tengah kental terasa.

Dimulai dari ornamen-ornamen, furnitur, hiasan dinding, hingga karpet turki yang memberikan kesan mewah.

Lalu, wangi bukhuur atau kayu gaharu pun menambah kesan arab yang kental di lobby hotel ini.

“Cinnamon Hotel Boutique Syari’ah mengutamakan kemewahan interior yang bergaya middle east di mana kamar memiliki desain yang berbeda.”