Demi Keramik Gratis, Ayu Ting Ting Rela Menyanyi di Turki hingga Bikin Orang-orang Ini Melongo

BANGKAPOS.COM - Pedangdut Ayu Ting Ting rela menyanyi demi mendapatkan mangkuk keramik gratis.

Hal tersebut terjadi saat Ayu Ting Ting dan keluarganya liburan di Turki.

Mendengar nyanyian Ayu Ting Ting, beberapa orang warga Turki bahkan dibuat sampai melongo.

Kejadian itu bermula, saat Ayu Ting Ting dan keluarganya mendatangi tempat pembuatan kerajinan keramik.

"Kita ada di tempat pembuatan keramik (We are in the keramik)," ucap Ayu Ting Ting dikutip TribunJakarta.com dari YouTube QissYou, pada Kamis (21/2/2019).

Ayu Ting Ting menyebut putrinya Bilqis Khumairah Razak yang paling menyukai seni pembuatan keramik.

"Nih yang demen keramik," kata Ayu Ting Ting sambil menunjuk Bilqis Khumairah.

Bilqis Khumairah tampak begitu bersemangat saat masuk ke tempat tersebut.

Ayu Ting Ting kemudian mencoba membuat keramik dari tanah liat.

"Kita mau nyoba nih say," ucap Ayu Ting Ting.