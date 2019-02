Gamers! Apex Legends akan Keluarkan 2 Hero Baru, Seperti Apa Skil-nya?

BANGKAPOS.COM - Apex Legends merupakan game battle royale yang lagi hangat dibincangkan dan paling diminati oleh banyak gamers.

Saat ini Apex Legends baru punya 8 hero dengan skil yang berbeda dan unik, dan kabarnya game besutan Respawn ini segera merilis 2 hero lho.

Hero terbaru ini dikabarkan akan keluar di Apex Legends pada minggu terakhir di Bulan Maret lho.

Inilah dua hero baru sekalis perkiraan skil-nya di Apex Legends yang wajib kamu tau sebelum dirilis.

Scraping strings off the audio files reveals audio for two new legends, and their abilities, Wattson has a Tesla Trap and Octane has a Stimpack. #ApexLegends #Leaks (btw all legends have a wallrun entry, nothing big there) pic.twitter.com/w0aj9MXALX