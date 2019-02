Peneliti Temukan Hal Mengejutkan pada Jantung Pria yang Push Up 40 Kali Sehari

Ilustrasi push up

BANGKAPOS.COM - Peneliti baru saja mengungkap penemuan menarik mengenai dampak push up bagi pria dewasa.

Melakukan push up secara rutin ternyata bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan memperpanjang usia, terutama bagi pria dewasa.

Namun agar anda bisa mendapatkan manfaat tersebut, ada batasan jumlah push up yang harus dilakukan.

Minimal anda harus melakukan 40 kali push up setiap hari.

Jumlah itu didapatkan dari penelitian selama satu dekade yang mencakup banyak hal, mulai dari diagnosa penyakit arteri koroner dan masalah besar, seperti gagal jantung.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa manfaat push up akan lebih dirasakan oleh mereka yang sanggup melakukan push up 40 kali dibandingkan yang hanya melakukan 10 push up atau kurang dari jumlah tersebut.

"Penemuan kami membuktikan bahwa push up bisa menjadi metode yang mudah dan tidak berbiaya untuk membantu memeriksa adanya tanda penyakit kardiovaskular dalam hampir segala situasi," kata penulis studi, Justin Yang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa push up memiliki manfaat yang lebih baik bagi jantung ketimbang latihan di atas treadmill.

katarinaerlita Ilustrasi Push Up

Riset yang dilakukan oleh residen kedokteran di Departemen Kesehatan Lingkungan Harvard ini dilakukan dengan menganalisa data kesehatan dari 1.104 petugas pemadam kebakaran pria dengan rata-rata usia 39,6 tahun dan indeks massa tubuh (BMI) 28,7.

Kapasitas push up dan latihan treadmill setiap orang dicatat pada awal studi sebelum mereka melanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan kesehatan tahunan.

Selama masa studi satu dekade tersebut, ada 37 orang yang dilaporkan memiliki penyakit kardiovaskular.

Para pria tersebut adalah mereka yang melakukan push up sebanyak 40 kali atau kurang selama latihan dasar.