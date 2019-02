Reaksi Warga Lihat Artis Ganteng Jadi Orang 'Gila', Raffi Ahmad Ladeni Tantangan Baim Wong

BANGKAPOS.COM - Aksi out of the box yang dilakukan Baim Wong memang berhasil menginspirasi banyak orang.

Karenanya, Baim Wong semakin tertantang untuk melakukan hal unik lainnya dalam rangka social experiment.

Seolah tak ingin sendiri, Baim Wong pun kini turut mengajak serta sang sahabat karib, Raffi Ahmad untuk ikut dengannya.

Baim Wong menantang Raffi Ahmad untuk berdandan seperti orang gila, lalu meminta uang kepada orang lain.

Dilansir dari tayangan channel Youtube Baim Paula, Raffi Ahmad sempat pesimis saat ditantang Baim Wong.

Namun dengan sebuah iming-iming manis dari Baim Wong, Raffi Ahmad pun akhirnya menyetujui tantangan tersebut.

Berdandan laiknya orang gila, Raffi Ahmad pun langsung turun dari mobil mewah Baim Wong dan berjalan ke arah orang lain di pinggir jalan.

Sambil memasang wajah memelas, Raffi Ahmad pun meminta uang kepada seorang pengendara ojek online.

Namun, setelah beberapa menit meminta, sang pengendara ojek online itu pun menolak memberikannya.

Tak ingin putus asa, Raffi Ahmad pun bergegas mencari orang lain yang berbaik hati padanya.