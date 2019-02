Jadwal Final Carabao Cup dan Statistik Pertandingan Manchester City vs Chelsea, Mana Paling Moncer?

BANGKAPOS.COM - Manchester City akan berjumpa Chelsea pada Final Carabao Cup di Wembley Stadium Inggris, Minggu (24/2/2019).

Pertandingan antara Manchester City vs Chelsea kali ini mengingatkan kenangan pahit yang diraih The Blues saat menghadapi The Citizens dalam lanjutan Liga Inggris.

Laga yang berlangsung di Etihad Stadium tersebut dimenangkan tim tuan rumah, Manchester City dengan skor telak 6-0.

Kekalahan tersebut untuk pertama kalinya dirasakan Chelsea setelah terakhir tahun 1991.

Selang beberapa hari, Chelsea kembali menelan kekalahan.

Kali ini anak asuh Maurizio Sarri kalah dari Manchester United yang merupakan rival sekota Manchester City dengan skor 0-2 di Stamford Bridge.

Namun, Chelsea dapat berbenah saat melawan Malmo di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa.

• Jadwal Semifinal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U-22 2019, Simak Klasemen Grup A dan B

Olivier Giroud, dkk mampu menang atas Malmo dengan skor 3-0, dan Chelsea berhak melangkan ke babak 16 besar Liga Eropa.

Dilansir Tribunnews.com dari BBC, laga melawan Manchester City dapat menjadi bencana bagi Maurizio Sarri.

Masa depan Maurizio Sarri di Chelsea mulai diragukan sejak kekalahan telak yang dialami The Blues dari Manchester City.