Pacaran Sejak Januari, Julian Jacob Beri Klarifikasi Soal Gosip Foto Prewedding dengan Marion Jola

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Marion Jola akhirnya mengungkapkan hubungan asmaranya dengan Julian Jacob. Keduanya resmi berpacaran sejak Januari lalu.

Meski hubungan asmaranya masih seumur jagung, keduanya tak segan untuk berbagi kemesraan lewat media sosial masing-masing.

Namun, banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana awal dari hubungan asmara mereka.

Hal tersebut belum lama ini diungkap oleh Julian Jacob dalam wawancaranya dengan Entertainment News NET TV.

Dalam tayangan yang rilis pada Jumat (22/2/2019), Julian Jacob mengungkap bahwa dirinya berkenalan dengan Marion Jola lewat fitur Direct Message (DM) Instagram.

"Gue kenal pas dia masuk Idol sih. Sebenernya gue kayak kasih support ke dia gitu lewat DM. Ternyata dia bales kayak, 'Hai kak Julian, i'm one of your fans (aku salah satu fansmu). Yaudah ngobrol," ungkap Julian.

Kemudian Julian juga mengungkap dirinya dan Marion Jola memiliki selera musik yang sama.

"Ternyata pas gue ketemu dia pertama kali trus dia dengerin R&B dan kita match (cocok) lah ya," lanjutnya.

Julian mengatakan bahwa Marion Jola adalah sosok kekasih yang sangat mendukung kegiatannya.