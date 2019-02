Paling Imut, Cindy Satu-Satunya Perempuan di Honda Adventure Days 2019

BANGKAPOS.COM - Di antara sekian banyak peserta Honda Adventure Days 2019, tepatnya 178 orang, ternyata terselip satu peserta wanita.

Iya, the one and only!

Dia Cindy Diyah Ayu Puspitasari yang asal Magelang, Jawa Tengah.

Bukan cuma satu-satunya wanita, tapi secara postur badan juga paling imut, cuma 155 cm, tak heran saat berhenti mesti jinjit pakai satu kaki.

Meski begitu, Cindy tetap sangat lincah mengendalikan Honda CRF150L miliknya.

Bahkan semua jalur ringan sampai berat dengan mudahnya ditaklukkan.

Padahal tak semua peserta bisa!

Motornya pun tingginya dibiarkan standar, Cindy beralasan kalau dipendekkan justru membuat dirinya jadi sering menurunkan kaki, dan itu enggan dilakukan saat main adventure.

Pasti penasaran kan kok bisa Cindy begitu lihai menaklukkan jalur off-road?

Ternyata gadis cantik ini memang hobi adventure dan melakukannya sejak lama.

"Saya main adventure sudah sejak SD," aku gadis 20 tahun ini.

"Dulu pakai bebek modifikasi," imbuh mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta ini.

Wah pantesan!

Yang mengagetkan, ternyata Cindy ini pacarnya pembalap Indonesia yang turun di WSSP300, Galang Hendra Pratama.

"Iya, hehee..," jawabnya saat dikonfirmasi sambil tersipu malu.

