Desainer Unggah Foto Syahrini Kenakan Gaun Indah, Singgung tentang Kebahagiaan

BANGKAPOS.COM--Di tengah kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack yang ramai diperbincangkan, desainer Hengki Kawilarang secara blak-blakan mengunggah foto Syahrini yang disebut-sebut tengah memakai gaun pernikahan

Seperti diketahui, Syahrini ramai dikabarkan akan menikah dengan Reino Barack di Tokyo Jepang pada 27 Februari 2019, namun hingga kini keduanya belum memberikan klarifikasi

Melalui akun Instagram @hengkikawilarang_designer, Hengki menulis harapan dan doanya yang diunggah bersama sebuah foto Syahrini sedang berpose dengan gaun berwarna coklat muda yang berhiaskan payet berkilauan.

"Dear @princessyahrini have a great moment in ur life ... this is it ..... berkah dunia akhirat in ur special days... lest counting the days," tulis Hengki seperti dikutip Surya.co.id dari Kompas.com, Minggu (24/2/2019).

Meski tak langsung mengungkapkan bahwa gaun ini akan digunakan Syahrini untuk pernikahannya, namun Hengki menambahkan tanda pagar, #pernikahan, #pengantin dan juga #Tokyo.

"#amazing #bridal #beautiful #instagram #sesuatu #selebriti #princessyahrini # syahrini #syahrinistyle #celebrity #love #wedding #tokyo #japan #brides," tulis Hengki dalam captionnya.

Selain itu, Hengki juga mengunggah foto Syahrini disertai dengan pesan menyentuh.

Dalam unggahan selanjutnya, Syahrini tampak dengan balutan gaun panjang nan anggun berwarna nude dengan aksen silver.

Kata-kata yang ditulis oleh sang desainer juga tak kalah mencuri perhatian.

Ia menceritakan bahwa sosok Syahrini merupakan teladan baginya dalam menghadapi beragam persoalan hidup.

"I learn many things from u (Aku belajar banyak darimu),