Hasil Survei Terbaru Pilpres 2019 Minggu Ini, Prabowo Unggul Tipis dalam Trend of Awareness

Hasil survei terbaru elektabilitas Jokowi vs Prabowo per 24 Februari 2019. Prabowo unggul tipis dalam Trend of Awareness

BANGKAPOS.COM - Menjelang Pilpres 2019, elektabilitas masing-masing pasangan calon (paslon) terus menjadi sorotan dan hasil survei selalu diperbarui.

PoliticaWave selalu memberikan update terbaru hasil survei elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Per tanggal 24 Februari 2019, PoliticaWave mencatat paslon Prabowo-Sandiaga Uno Unggul tipis dalam Trend of Awareness.

Berikut pantauan Tribunnews.com terhadap elektabilitas Jokowi vs Prabowo melalui PoliticaWave.com.

Dalam dua hari ini, Trend of Awareness, persaingan kedua paslon sangatlah ketat dengan perbedaan angka yang sangat tipis dibanding data-data sebelumnya.

Dan untuk kali pertamanya, paslon Prabowo-Sandiaga Uno unggul dari paslon Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dari segi Candidate Electability, Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul dari Prabowo-Sandiaga Uno.

Namun, selisih dari keduanya cukup tipis dibanding hasil survei hari-hari sebelumnya.

Angka yang dicapai Jokowi-Ma'ruf Amin yakni: