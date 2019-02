Spider-Man: Into the Spider-Verse Menang Oscars 2019 untuk Animasi Terbaik

BANGKAPOS.COM– Jangan ditanya lagi, cerita di film Spider-man: Into the Spder-Verse udah sukses bikin penonton lupa sama superhero lainnya, karena nggak Cuma diajak ke dunia laba-laba yang banyak menyengat anak muda, cerita mereka juga super seru!

Terbukti, film Spider-Man: Into the Spider-Verse menjadi film animasi paling terbaik tahun ini. Oscars baru aja memberikan penghargaan tertingginya di ajang Academy Awards ke-91 pada Minggu (25/2/2019)

Acaranya masih berlangsung hingga kini, pada saat Spider-Man: Into the Spider-Verse baru saja memenangkan Oscar untuk kategori animasi terbaik, Bob Persichetti, salah satu sutradara film Spider-Man: Into the Spider-Verse menyampaikan pidato singkatnya.

“kita ada di sini untuk sesorang yang waktu kecil nonton kartun seperti kami, dia ngomng bahasa Spanyol seperti kita, da kita ngerasa siap jadi pemenang,” katanya.

Film Into the Spider-Verse sukses mengalahkan film-film animasi blockbuster lain seperti Incredibles 2 dan Ralph Breaks Internet, serta Isle of Dogs skala kecil (disutradarai oleh Wes Anderson) dan anime Jepang Mirai.

Nggak cuma menang Oscars, Into the Spider-Verse dikutip dari vanisty, film franchise Spider-man ini juga telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk kategori animasi terbaik di Baftas, Golden Globes, dan Annies.



Buat yang belum tahu, kisah di film ini menampilkan Spider-Man baru: Miles Morales, seorang remaja Afrika-Amerika, serta berbagai versi superhero dari dimensi yang berbeda, termasuk Spider-Gwen, Spider-Noir, dan Spider-Ham.

Film ini punya petualangan berbeda dari kisha peter parker yang selama ini kita simak dalam beberapa episodenya. Dengan gambar animasi aksi yang jenius, penonton diajak melihat komik tapi dengan penuh ekspresi. Tonton deh!

artikel telah tayang di https://hai.grid.id/read/071648138/spider-man-into-the-spider-verse-menang-oscars-2019-untuk-animasi-terbaik