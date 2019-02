Jelang Pernikahan Syahrini, Dua Gaun Ini Diposting Desainer Terkenal Hengki Kawilarang, Pilih Mana?

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Syahrini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dengan Reino Barack di Tokyo, Jepang.

Keduanya dikabarkan akan menikah pada Rabu (27/2/2019) mendatang.

Namun hingga kini, baik dari pihak Syahrini maupun Reino belum memberikan pernyataan mengenai kabar ini.

Kabar pernikahan pelantun lagu Sesuatu tersebut semakin berhembus lantaran postingan para sahabatnya.

Satu di antaranya desainer kondang, Hengki Kawilarang.

Sahabat Syahrini tersebut mengunggah potret perempuan 36 tahun yang mengenakan dress cokelat muda dengan full payet.

Lewat caption yang dituliskannya, Hengki Kawilarang berharap Syahrini menikmati momen spesial di kehidupannya.

Termasuk harapan agar Syahrini mendapat berkah dunia akhir di hari spesial serta menghitung hari.

"Dear @princessyahrini have a great moment in ur life ... this is it ..... berkah dunia akhirat in ur special days... lest counting the days," tulis Hengki Kawilarang.