Luna Maya di Antara Bayang-bayang Reino Barack dan Syahrini, Ini Buktinya yang Disoroti Ramai-ramai

BANGKAPOS.COM - Reino Barack dan Syahrini dikabarkan segera menikah, Luna Maya kedapatan masih pajang foto mesra sang mantan.

Syahrini dan Reino Barack disebut bakal menikah di Jepang pada tanggal 27 Februari 2019 nanti.

Keluarga Syahrini diketahui sudah bertolak ke Jepang sejak beberapa hari lalu.

Meski tanggal yang disebut sebagai tanggal pernikahan Syahrini dan Reino Barack makin dekat, Luna Maya tampaknya tak mau banyak menanggapi.

Dipantau oleh TribunStyle.com, Luna Maya justru tidak menghapus deretan foto mesranya bersama Reino Barack.

Luna Maya pernah mengunggah kalimat perpisahan ketika putus dari Reino Barack.

Luna Maya mengucapkan terima kasih atas 5 tahun hubungan mereka.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship,

sorry for everything wrong I’ve done,

and thank you for your wonderful support,

it’s always a blessing to have you in my life,

and sincerely I wish you happiness and peace,” tulis Luna Maya dalam unggahan itu.

