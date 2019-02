Bakal Naik Pangkat 1 Juli, Personil Polres Basel Jalani Tes TKJ

BANGKAPOS. COM, BANGKA - Jajaran Polres Bangka Selatan menggelar Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) bagi anggota yang akan naik pangkat periode 1 Juli 2019 mendatang.

Pelatihan berlangsung di halaman Mapolres Bangka Selatan, Selasa (26/02).

Sebelum pelaksanaan ujian, para peserta terlebih dahulu melakukan pengukuran tinggi dan berat badan.

Dilanjutkan pemeriksaan tensi untuk kelayakan mengikuti serangkaian tes kesamaptaan jasmani.

Kabag Sumda Polres Bangka Selatan. Kompol Tatang Suherman mengatakan bahwa bagi anggota kepolisian sebelum diusulkan untuk kenaikan pangkat, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Salah satunya yaitu Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) yang dilaksanakan hari ini.

" Tes kesamaptaan jasmani bagi 25 Personil yang terdiri dari 24 Bintara dan 1 Perwira yang akan naik pangkat periode 1 Juli 2019," ujar Tatang, Selasa (26/2/2019)

Lebih lanjut dikatakan Tatang, rincian kenaikan pangkat mencakup Bripda ke Briptu sebanyak 4 personil, Briptu ke Brigpol 1 personil, Brigpol ke Bripka 18 personil, sedangkan untuk pengusulan kenaikan Bintara tinggi dari bripka ke Aipda 1 personil.

Sementara kenaikan pangkat reguler pada tingkat Perwira Pertama dari Ipda Ke Iptu ada 1 personil.

" Mereka yang akan naik pangkat kita tes jasmaninya. Tes terdiri dari lari 12 menit, pul up, push up, sit up dan suttle run. Dengan tes kesamaptaan akan diketahui kemampuan jasmani anggota yang akan naik pangkat,” bebernya.

Selain tes kesamaptaan, mereka juga menjalani ujian bela diri Polri. Disamping itu, para personel juga harus melengkapi berkas persyaratan serta mengkuti penelitian dan pemeriksaan personel.

" Dengan persyaratan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan personel yang naik pangkat," pungkas Tatang.(*)