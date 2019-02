Gaikindo Tak Mau Ikut Campur Perang Harga LMPV

BANGKAPOS.COM - Diketahui pasar mobil tanah air tengah ramai fenomena 'harga tak naik, fitur bertambah'.



Terutama di segmen mobil LMPV (Low Multi Purpose Vehicle).



Diawali oleh penyegaran duet Toyota New Avanza-Daihatsu Grand New Xenia, kemudian All New Nissan Livina, dan terakhir New Honda Mobilio.



Strategi tak menaikkan harga jual, namun menambahkan fitur-fitur.



Rupanya menjadi 'senjata' untuk berperang di pasar LMPV yang gemuk.



Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) menyikapi untuk tak ikut campur dalam fenomena perang harga di pasar LMPV, jawabannya pun enteng.

