New Honda Mobilio 2019 Tampil dengan Berbagai Fitur Baru

Tampilan Honda New Mobilio 2019.

BANGKAPOS.COM - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru New Honda Mobilio. Mobil ini tampil dengan berbagai penyegaran pada eksterior serta beberapa fitur baru pada interior.

Dalam keterangan resminya, Takehiro Watanabe, President Director HPM berujar, jika Mobilio merupakan produk yang penting. Sebab sejak awal produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi Honda di Indonesia.

"Karena itu, kami terus melakukan penyegaran terhadap model ini untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen," katanya.

Sementara itu Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM, menyebut Mobilio baru sebagai 'Your Better Half'.

"Honda Mobilio hadir sebagai partner yang siap untuk menemani konsumen dalam berbagai kebutuhan sehari-hari," katanya.

Salah satu daya tarik Mobilio ada pada dapur pacu yang masih mengusung mesin 1.5L i-VTEC yang punya tenaga 118 dk pada 6.600 rpm dan torsi 145 Nm.

"Mobil ini tetap menawarkan performa yang bertenaga sekaligus hemat bahan bakar, desain yang sporty sekaligus fitur-fitur untuk kenyamanan, hingga harga yang value for money," katanya.

Perbedaan New Honda Mobilio Mulai Tipe Terendah hingga Tertinggi. New Honda Mobilio mengalami perubahan pada sektor tampilan baik eksterior maupun interiornya. Bila dilihat secara detil, ada beberapa perbedaan dari Mobilio tipe terendah dengan yang tertinggi yaitu varian RS.

Paling kentara adalah pada headunit. Pada New Honda Mobilio tipe S dan E (manual dan CVT) tak banyak perbedaan. Keduanya memiliki tampilan grill, aerokit baru, tambahan list krom di belakang, dan juga velg yang sama.

Hanya saja ubahan di tipe E sedikit lebih banyak yaitu adanya tambahan lampu projektor LED dengan Daytime Running Light (DRL), spoiler di depan, samping, serta belakang, juga headunit 6.2 inchi yang sudah didukung oleh Bluetooth & Hands Free Telephone.

Interior juga nampak sedikit berbeda dengan adanya Two Tone (Black dan Ivory color). Sedangkan pada tipe RS, perubahan terlihat sangat timpang. Mulai dari tampilan depan hingga nuansa interior jauh berbeda.

Pada tipe ini, bagian dashboard benar-benar berubah dengan sentuhan oranye yang membuatnya tambah sporty.

Sentuhan itu juga dapat ditemukan pada keseluruhan kursi mobil. Headunit pun nampak beda pada tipe RS dimana lebih besar dan modern. Pada Mobilio tipe S dan E, headunit yang digunakan berukuran 6.2 inchi. Sedangkan tipe RS, bagian itu lebih besar menjadi 8 inchi.

Bila berbicara tampang, tipe RS lebih sporty dengan adanya shark fin antenna dan lampu belakang smoked baru. List krom juga lebih banyak. Seperti biasa, fitur Vehicle Stability Assist (VSA) dan Hill Start Assist (HSA) hanya disediakan pada tipe ini. Dalam hal dapur pacu, Honda Mobilio masih didukung mesin 1.5L i-VTEC yang mampu merilis tenaga 118 PS pada 6.600 RPM. (*)