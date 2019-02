Gunakan Tips Ini Supaya Facebook Berhenti dan Tidak Bisa Lacak Lokasi Anda

BANGKAPOS.COM - Facebook merupakan salah satu media sosial yang "menyedot" data pengguna, seperti seperti usia, jenis kelamin, minat, lokasi, dll. Data tersebut dikumpulkan untuk kepentingan pengiklan.

Para pengiklan bisa menyasar audiens yang sesuai target dengan sangat mudah. Lantas bagaimana caranya agar Facebook berhenti "mengikuti" kita untuk mendapat data lokasi di mana kita berada?.

Berikut tipsnya seperti dikutip Tech Crunch:

iOS

Bagi pengguna iOS, Anda dapat mematikan langsung fungsi pelacak lokasi ini pada aplikasi Facebook milik Anda. Caranya pertama-tama buka aplikasi Facebook yang terinstal dalam perangkat iOS Anda.

Kemudian masuk ke menu "setting and privacy" dan pilih "setting". Gulirkan ke bawah sampai Anda menemukan pilihan "Privacy". Pada pilihan itu, kemudian sentuh opsi "location option" dan Anda akan mendapati tiga pilihan.



Anda bisa memilih "Only While Using the App" untuk mengizinkan aplikasi melacak lokasi Anda hanya saat aplikasi tersebut digunakan. Kemudian untuk mematikan sepenuhnya, Anda bisa memilih "Dont Allow".

Selain itu, Anda juga bisa mematikan pilihan "location history" agar aplikasi tidak menyimpan data mengenai tempat-tempat yang pernah Anda datangi sebelumnya.

Android

Untuk pengguna Android, Anda juga bisa mematikan fitur lokasi ini melalui aplikasi Facebook secara langsung. Sama seperti iOS, pilih menu "Settings and privacy" dan kemudian pilih opsi "settings".

Kemudian gulirkan ke bawah dan pada menu "privacy", pilih opsi "location". Pada bagian ini cari pilihan "location services" untuk menyalakan atau mematikan fungsi pelacak lokasi tersebut.

Pada menu tersebut ada pula pilihan "background location" di mana jika menu ini aktif, maka Facebook akan tetap dapat melacak lokasi pengguna meski saat aplikasi dalam keadaan tak digunakan.

Selamat mencoba!

SUMBER : Tips Supaya Facebook Berhenti dan Tidak Bisa Lacak Lokasi Anda