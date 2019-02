Ada yang Telan Korban Ratusan Jiwa, Ini 5 Konser Musik yang Dilanda Teror

BANGKAPOS.COM - Konser musik yang harusnya jadi ajang melepas penat, dan mencari kebahagiaan, malah diserang oleh teror. Seenggaknya ada 5 teror yang pernah terjadi di konser musik. Mau tau tragedinya?

1 - Ariana Grande

Instagram/arianagrande Ariana Grande batal tampil di Grammy Awards 2019.

Kabar mengejutkan datang dari Manchester, Inggris, di mana konser Ariana Grande pada Senin (21/5/2017) diselenggarakan.

Saat itu, para netizen di Twitter mengunggah foto-foto pengunjung arena konser yang sedang panik dan berlarian menuju ke luar gedung konser karena terdengar suara ledakkan yang keras dari luar arena konser.

Sebagaimana diberitakan NME, ledakan itu terdengar di ujung konser Ariana Grande.

Akibat hal ini, pihak kepolisian setempat telah memberi label situasi dengan siaga satu, dan meminta masyarakat untuk menjauh dari arena konser.

Pihak kepolisian Manchester telah mengonfirmasi bahwa setidaknya ada 19 orang yang meninggal dan 50 lainnya luka berat.

Pihak label dari Ariana Grande juga mengonfirmasi bahwa sang penyanyi tidak terluka akibat insiden itu.

2 - Christina Grimmie

Lulusan The Voice ini ditembak mati oleh seorang cowok yang diduga merupakan penggemarnya, usai penampilannya sebagai penyanyi pembuka Before You Exit di The Plaza Live, Orlando, pada Jumat (10/6/2016). Polisi mengidentifikasi tersangka sebagai Kevin James Loibl, yang berusia 27 tahun.