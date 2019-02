Harga Ayam Potong dari Suplier Luar Bangka Naik

BANGKAPOS.COM--Sudah beberapa hari ini harga ayam potong mengalami kenaikan di pasar pembanguan dan di pasar pagi Kota Pangkalpinang, Rabu (27/02/2019).

Hal ini dibenarkan oleh Boy (30), satu di antara pedagang ayam potong ditemui bangkapos.com di pasar pembangunan. Dia mengeluh dengan harga yang tinggi dan kesulitan untuk menjualnya.

Boy mengaku biasa mengambil ayam dari pemasok Rp 18.000 - Rp 20.000 per kilogram. Saat ini naik Rp 25.000 per kilogram. Tak ayal Boy harus menjual ke konsumen dengan harga Rp 30.000 - Rp 32.000 per kilogram.

"Kita ambil ayam ini dari PT luar pulau bangka, dengan harga Rp 25.000/ per kilogram, dulunya kita ambil Rp 18.000 - Rp 20.000 per kilogram. Kami jual pun dengan harga Rp 30.000 - Rp 32.000 per kilogram," kata Boy kepada bangkapos.com.

Pedagang ayam di pasar pembangunan Kota Pangkalpinang. Bangkapos/Yuranda

Senada dengan Boy, Elfis (70) mengatakan, saat ini penjualan ayam potong sangat sulit dikarenakan harga dari PT harga yang tinggi, Ia tidak bisa menjual ayam yang terlalu banyak.

"Saya jual dulu 50 ekor sekarang 30 ekor ini jarang habis padahal hanya 30 ekor," kata Elfis.

Elfis mengatakan jika ayam yang tidak habis biasanya, di es sebagian konsumsi, untuk harga ayam yang sudah di es mereka jual dengan harga yang murah.

"Jika ayam sudah tidak layak jual atau konsumsi akan kami buang," ujar Elfis.

Elfis menambakan kerugian yang sering ia alami cukup lumayan besar hampir ratusan ribu, dikarenakan ayam yang busuk hingga tidak layak lagi dijual.

Senada diungkapkan Didi, pedagang ayam di pasar pagi. Dia juga mengeluhkan harga yang tinggi dari suplayer luar pulau Bangka. Hal tersebut bikin mereka bingung untuk menjualnya ke konsumen.