Cewek Cantik Ini Bongkar Kemewahan Gala Dinner Pernikahan Syahrini dan Reino Barack

BANGKAPOS.COM - Syahrini dan Reino Barack gelar gala dinner selepas resmi menikah, ada tamu undangan bocorkan kemewahan acara.

Acara pernikahan Syahrini dan Reino Barack ternyata tak berhenti sampai di Ijab Qobul saja.

Selepas resmi menjadi pasangan suami istri, Syahrini dan Reino Barack masih menggelar acara lain untuk menjamu para tamu VVIP pernikahan mereka.

Setelah akad nikah Syahrini dan Reino Barack yang dilaksanakan pada Rabu (27/2/2019), tamu undangan tak langsung pulang ke Indonesia.

Akad nikah berlangsung pada pukul 09.00 pagi waktu Tokyo di Masjid Camii Tokyo, Jepang.

Selesai prosesi akad nikah, tamu undangan tampak keluar dari Masjid Camii dan kembali ke Hotel Westin untuk beristirahat.

Mereka sekaligus mempersiapkan diri untuk acara selanjutnya yang digelar kedua pengantin baru.

Syahrini dan Reino Barack kembali mengundang tamu undangan untuk berkumpul dan menikmati gala dinner bersama.

Gala dinner tersebut berlansung di hotel yang sama dengan tempat mereka menginap, Hotel Westin Tokyo, Jepang.

Acara gala dinner tersebut tampaknya dihelat dengan kemewahan.

Hal ini tampak dari postingan salah satu tamu pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Shalindra.

Shalindra diketahui merupakan seorang perancang baju renang ternama dari Indonesia.

Melalui akun Instagramnya, Shalindra tampak mengunggah dua buah foto yang menunjukkan kemewahan gala dinner Syahrini dan Reino Barack.

Di foto pertama, Shalindra berpose di pintu masuk tempat berlangsungnya acara.

Ucapan selamat datang tertulis di sisi kanan kiri pintu masuk.

Papan cokelat bertuliskan 'Just Married' menjadi penanda bahwa acara itu benar digelar setelah Syahrini dan Reino Barack resmi jadi suami istri.

Kemudian hal yang paling mencolok adalah jalan masuk menuju ruangan acara.

Syahrini dan Reino Barack tampaknya ingin membuat tamu undangan mereka merasa spesial dengan memaasang red carpet di sepanjang jalan masuk.

Shalindra yang mengenakan dress warna abu-abu tampak berpose cantik di atas red carpet tersebut.

"Feeling that red carpet vibe.." tulisnya di caption unggahan.

Kemudian di unggahan yang kedua, Shalindra menunjukkan sudut mewah yang lain.

Ia tampak berfoto di depan sebuah dinding yang dipenuhi bunga mawar asli.

Mawar merah yang cantik tersebut sengaja ditata sebagai backdrop foto gala dinner Syahrini dan Reino Barack.

"I painted them all red and all the roses whispered in my ears, “my queen you are none other but the queen of hearts,” they said," tulis Shalindra di unggahan itu.

Sayangnya, foto pengantin baru Syahrini dan Reino Barack masih belum muncul ke publik.

Bahkan tak ada satu pun tamu undangan yang membocorkan bagaimana meriahnya acara pernikahan Syahrini dan Reino Barack.

Syahrini dan Reino Barack tampaknya benar-benar ingin privasi pernikahan mereka dijaga ketat.

Bahkan pihak keluarga melarang tamu undangan membawa ponsel saat mengikuti berlangsungnya acara.

Ponsel dan alat rekam lain disita pihak pengamanan sehingga tak ada tamu yang bisa mengabadikan momen spesial Syahrini dan Reino Barack tersebut.

