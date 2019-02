TIPS Cari Pasangan Ideal dan Mapan Seperti Pasangan Syahrini dan Reino Barack

BANGKAPOS.COM - Pernikahan Syahrini dan Reino Barack jadi trending topic di Twitter dan Google Indonesia sepanjang hari ini Rabu 27 Februari 2019.

Trending topic di media sosial, tentu saja, karena berbarengan momentun pernikahan Syahrini dan Reino Barack di Masjid Camii Tokyo Jepang pada hari yang sama.

//

TribunStyle.com pantau di Twitter, muncul tagar #SyahriniReinoSatuAtap .

Ada juga tagar-tagar lain terkait Luna Maya, mantan pacar Reino Barack.

Di media sosial disebut-sebut Reino Barack dinilai beruntung mendapatkan Syahrini.

Namun Syahrini juga disebut tidak kalah beruntung mendapatkan suami seperti sosok Reino Barack.

Seolah pernikahan impian yang sempurna, karena Syahrini selain tenar dan syantik, juga sosok pengusaha muda yang sukses.

Sama halnya dengan Reino Barack, sosok pengusaha muda sukses, yang jadi impian banyak wanita untuk mendapatkan calon suami yang mapan secara finansial seperti dia.

Jodoh memang di tangan Tuhan.

Tapi manusia mendapatkan anugerah akal untuk berusaha.

Nah, bagaimana dengan anugerah akal tersebut bisa bersiasat mendapat sosok calon suami idaman seperti Reino Barack?

Syahrini dan Reino Barack (TribunStyle.com/ YouTube The Princess Syahrini)

Ikuti 6 Panduan Terbaru dan Elegan Mendapatkan Suami Mapan Finansial Seperti Reino Barack berikut:

Pria sering kali memilih wanita yang cantik, muda, dan seksi untuk menjadi istrinya.

Selain itu, kebudayaan kita mampu menerima kenyataan tersebut. Bahkan, pria yang berhasil menggaet perempuan muda dan seksi dianggap hebat.

“Enggak ada tuh yang mengatakan bahwa pria itu beauty-digger karena selalu menginginkan wanita cantik?” kilah Daniela Drake, MD, penulis buku Smart Girls Marry Money: How Women Have Been Duped Into the Romantic Dream - And How They're Paying For It.

Oleh karena itu, Anda tak perlu resah dibilang matre atau gold digger karena bercita-cita menikah dengan pria kaya.

Selama Anda tidak merugikan orang lain (misalnya, Anda merebut pria tersebut dari istri dan anak-anaknya), silakan jalan terus.

Masalahnya sekarang, menemukan pria "juara" seperti ini tak selalu mudah. Anda harus tahu bagaimana dan di mana mencarinya.

Salah satunya dengan menaikkan kelas pergaulan Anda.

Mengubah gaya hidup tidak berarti Anda harus mengubah apa yang Anda lakukan, tetapi di mana keberadaan Anda, demikian menurut Leidra Lawson, penulis buku Sugar Daddy 101: What You Need to Know If You Want to Be a Sugar Baby.

Jika Anda senang ngopi, misalnya, jangan ngopi di mal lagi.

Carilah coffee shop di gedung-gedung perkantoran mewah. Makin panjang antriannya, makin baik (Anda bisa mendapat peluang untuk flirting).

Hal yang sama berlaku juga saat makan siang, makan malam, atau event apa pun yang kemungkinan akan dikunjungi pria-pria berduit.

"Anda mungkin harus membuang sedikit uang, tapi dijamin akan ada prospek yang lebih baik!" serunya di majalah Forbes.

Anda boleh flirting dan membuka obrolan, tetapi dilarang keras membahas gajinya.

Berikut adalah cara lain memburu pria-pria ini:

1. Berbelanja di mana mereka berbelanja

Sesekali cobalah mengunjungi tempat-tempat yang mungkin menjadi tujuan pria-pria mapan berbelanja, seperti Grand Indonesia, Pacific Place, atau Plaza Indonesia.

Intiplah butik-butik desainer yang ada di sana. Anda tak perlu ikut berbelanja.

Cukup amati barang-barang yang ada di sana, benda apa yang sedang banyak dicari, bagaimana kualitasnya, dan berapa harganya.

Selain bisa mengamati adakah pria lajang yang sedang berbelanja di sana, informasi tersebut juga bisa menjadi bahan perbincangan bersamanya.

Shopping (hotlegaladvice.com)

2. Jalani hobi baru

Menjalani kegiatan baru yang tidak Anda sukai hanya untuk mencari pria memang akan butuh pengorbanan.

Namun, tidak ada salahnya Anda mencoba olahraga seperti golf, berlayar, tenis, scuba diving, atau olahraga "mahal" lainnya.

Anda tidak harus menjadi member; bayar saja ongkosnya per visit. Anda tidak menguasai permainan mereka?

Tenang, pria-pria tersebut akan dengan senang hati mengajari Anda. Jangan lupa bertepuk tangan ketika mereka berhasil mencetak score.

3. Ikut seminar dan jadi relawan

Menghadiri seminar-seminar merupakan salah satu cara untuk bertemu dengan pria-pria berkualitas dan mapan secara finansial.

Seminar tentang kesehatan tentu akan dihadiri kalangan dokter, sedangkan seminar-seminar bisnis membuka peluang bagi Anda untuk bertemu dengan para pengusaha.

Bila ada tawaran untuk menjadi relawan atau liaison officer sebuah konferensi, jangan ragu untuk mendaftarkan diri.

Diah Permatasari dalam usia 45 tahun tampil cantik dan gemerlap bak sosialita. (Instagram)

4. "Lounge" dan "fine dining"

Lounge dan kafe 24 jam di hotel sering menjadi tempat tongkrongan para pengusaha yang sedang melakukan perjalanan bisnis.

Ajak teman Anda, duduklah di bar, pesanlah lagu pada band yang sedang tampil, atau apa saja yang membuat kehadiran Anda diketahui.

Berjalanlah dengan percaya diri, seolah Anda akan menemui seseorang di sana.

Tetapi, jangan mendekati pria lebih dulu.

Biarkan mereka yang melakukan tugasnya.

Bila Anda sendiri akan mengadakan jamuan untuk urusan kerja, pilih restoran fine dining.

Di tempat ini juga banyak pria mapan yang ingin menikmati santapan berkualitas.

dinner ()

5. Naik kelas ke "first class"

Traveling memungkinkan Anda untuk bertemu dengan pria-pria yang sedang melakukan perjalanan bisnis.

Bila Anda tidak bisa menjangkau first class seatdi pesawat, tak ada salahnya Anda menunggu di first class lounge-nya (dengan membayar ekstra, tentunya).

Datanglah lebih awal dan duduklah di dekat pria yang tengah duduk sendiri (hati-hati, amati apakah ada cincin kawin di jarinya). Di pesawat atau di bandara, biasanya orang cenderung mudah mengobrol.

Oleh karena itu, jangan ragu untuk menyambut percakapan yang diinisiasinya, lalu coba gali apakah pria tersebut memang memenuhi kriteria yang Anda inginkan.

Syahrini tetap fashionable saat traveling. (TribunStyle.com/ Instagram @PrincessSyahrini)

6. Bertemanlah dengan orang-orang yang dekat dengan pria kaya

Boleh dibilang, inilah cara terbaik untuk berkenalan dengan pria-pria kaya.

Tak perlu malu, mintalah teman mengajak Anda bila ia akan menemui salah satu kenalannya yang punya reputasi baik.

Dari teman-teman yang mengenal pria-pria tersebut, Anda akan tahu bagaimana kualitas mereka.

Karena Anda diajak oleh teman, tentu si pria kaya ini juga akan memperhatikan Anda.

Setelah Anda berhasil mengenal pria-pria ini, jangan lupa untuk terus menambah wawasan.

Pria pintar dan sukses tentu tak ingin berhubungan dengan wanita yang tidak mengikuti perkembangan.

Selain itu, cari tahu kesamaan pandangan di antara Anda berdua. Jadilah diri sendiri, dengan tidak mengorbankan kebutuhan emosional Anda hanya demi bersamanya.

Meskipun sukses secara finansial, ia tetaplah pria normal.

Anda pun akan menjalani hubungan normal seperti pasangan lain, yang di sana ada masa jatuh-bangun. Anda siap? (TribunStyle.com/ Anggraini Nurul Fatimah)