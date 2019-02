Tips Interior - KonMari Lagi Tren, Ini Dia Cara Membersihkan Rumah Ala Orang Jepang

BANGKAPOS.COM - Anda sudah pernah mendengar mengenai metode menata rumah ala KonMari?

KonMari adalah metode menata rumah oleh Marie Kondo, penulis buku best-seller “The Life Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing” yang telah terjual sebanyak dua juta kopi.

Jika anda tidak punya waktu untuk membeli dan membaca buku ini, berikut adalah beberapa pelajaran dari metode Konmari.

scene7.com Buku Marie Kondo

Lepaskanlah beberapa benda untuk hal-hal yang lebih penting.

Sebelum anda mulai merapikan, bayangkanlah hidup dengan rumah yang seperti Anda inginkan.

Apakah lebih banyak ruang untuk hobi Anda atau memiliki bayi? Menetapkan prioritas dapat mempersiapkan Anda untuk melepaskan hal-hal yang selama ini menghalangi hidup Anda.

Simpan hanya barang-barang yang membuat Anda bahagia.

//

Bagaimana cara untuk menentukan hal itu? Kondo menyarankan untuk mengambilnya, menginspeksi dan membayangkan hidup Anda tanpa benda tersebut. Kadangkala benda ini tidak selalu rasional.