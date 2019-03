Luna Maya Tinggalkan Indonesia, Ini Lokasi yang Dikunjunginya Pasca Reino Barack Nikahi Syahrini

BANGKAPOS.COM - Apa yang dilakukan Luna Maya setelah mendapati fakta mantannya menikah dengan temannya. Sang artis rupanya langsung pergi meninggalkan Indonesia dan pergi beribadah ke tanah suci.

Pernikahan Syahrini dan Reino Barack seolah menjadi pukulan keras bagi Luna Maya.



Pasalnya, hubungan Luna Maya dengan Reino Barack yang sempat terjalin hingga 5 tahun lamanya terpaksa kandas.



Tidak lama kemudian, Syahrini hadir mengisi hati Reino Barack dan kemudian langsung menikah pada 27 Februari 2019 lalu di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.



Kini, Syahrini dan Reino Barack tampaknya sedang bersuka cita karena pernikahan mereka.



Di sisi lain, Luna Maya memilih untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan di tanah suci Mekah.



Dari instagramnya, Luna Maya tampak tengah menjalani ibadah umrah.



Ia bahkan mengatakan bahwa kebahagiaan menjadi kekayaan baru baginya.



"Happy is the new rich," tulis Luna Maya dalam instastorynya.

Instastory Luna Maya soal kebahagiaan. (instastory @lunamaya)

Sebelumnya, Luna Maya sempat membagikan postingan foto bangunan bagian dalam Masjid Nabawi yang berada di Madinah melalui instastory.

Lalu video dengan efek boomerang yang menampilkan bagian depan Masjid Nabawi, dengan keterangan hari ini.

"FRIDAY," tulis akun @lunamaya yang dikutip Grid.ID, Jumat (1/3/2019).

Luna Maya mengunggah beberapa story yang memperlihatkan dia sedang berada di Tanah Suci. (Instagram | @lunamaya)

Dalam video terakhir, Luna Maya terlihat mengenakan mukena berwarna abu-abu sedang berada di bagian luar Masjid Nabawi.

Luna Maya mengunggah beberapa story yang memperlihatkan dia sedang berada di Tanah Suci. Luna Maya menggunakan mukenah berwarna abu-abu. (Instagram | @lunamaya)

Sampai sejauh ini, belum ada tanggapan yang diberikan Luna Maya terkait pernikahan mantan kekasihnya, Reino Barack dengan sahabat Luna Maya , penyanyi Syahrini Pasca putus beberapa waktu lalu, Reino pun berbicara blak-blakan tentang kandasnya jalinan cintanya dengan Luna. Kompas.com merangkum sejumlah pengakuan Reino itu dan berikut daftarnya:

1. Kecewa

Kecewa, itulah kata yang Reino ungkapkan saat menjelaskan tentang penyebab ia dan Luna putus. Reino menyebut ada hal yang Luna lakukan yang menurut dia membuatnya kecewa, namun ia menolak mengungkapnya.

"Saya sebetulnya dikecewakan sangat, sangat dikecewakan sama dia (Luna). Saya enggak mau ngomong panjang apa kenapa gimana, tapi intinya saya kecewa," kata Reino.

Tanpa membongkar hal yang membuatnya kecewa terhadap Luna, Reino hanya menjawabnya dengan menggunakan sebuah peribahasa.