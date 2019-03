Apa Itu Milenial, Generasi yang Andalkan Media Sosial, Internet, Gadget hingga Google Search

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

Seorang gadis saat memainkan game Pokemon Go di Hotel Transera, Pontianak, Kalbar, Kamis (14/7/2016) sore. Pokemon Go adalah Game yang tersedia di Smartphone yang mengusung konsep memadukan dunia nyata dengan dunia virtual yang memaksa pemainnya untuk bergerak mencari pokemon-pokemon tersebut di sekitar mereka dengan menjelajah petunjuk pada layar smartphone yang juga berfungsi sebagai GPS. Dalam beberapa waktu terakhir ini tampak disejumlah ruang publik di kota Pontianak selalu diramaikan oleh puluhan gamer yang bermain Pokemon Go.