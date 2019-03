Benarkah Status Hilda Vitria Isyaratkan Sudah Putus, Ini Pengakuan Billy Syahputra Soal Statusnya 

BANGKAPOS.COM - Hubungan Billy Syahputra dan Hilda Vitria dikabarkan renggang.

Tidak sedikit yang menduga keduanya sudah putus hubungan sebagai pasangan kekasih.

pasalnya keduanya tidak lagi sering bersama.

Biasanya sering menampilkan video mesra dan foto berdua di masing-masing laman instastory maupun video di media sosial.

Padahal sebelum kabar putus berembus, baik Billy Syahputra dan Hilda Vitria terus menerus mengumbar kemesraan di media sosial Instagram.

Kabar putusnya kedua artis yang saat ini sedang dilanda masalah hukum dengan Kris Hatta ini semakin santer setelah Hilda memposting status galau di Instagramnya, @ hvkhildavitriakhan.

Belum diketahui dengan jelas apakah status tersebut ditujukan untuk Billy Syahputra atau lainnya.

Namun pada dasarnya status dalam bahasa inggris tersebut mengenai melepas masa lalu dan menciptakan masa depan.

Begini tulisan statusnya;

" Let go of your past, so you can create a better future, an amazing, abundant future"