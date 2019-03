Bruno Mars Bereaksi Atas Pelarangan Lagunya Dianggap Konten Dewasa dan Dilarang di Jawa Barat

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Bruno Mars bereaksi terhadap berita bahwa lagunya dilarang di Jawa Barat.

Dua hitsnya, "Versace on the Floor" dan "That's What I Like", dimasukkan dalam daftar 17 lagu yang dianggap memiliki konten dewasa oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) cabang Jawa Barat.

17 lagu hanya dapat diputar dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi di radio dan televisi di Jawa Barat.

Dengan nada humor, Mars memposting tiga tweet bersama dengan menyebutkan Ed Sheeran, penyanyi lain yang lagunya "Shape of You" menghadapi nasib yang sama.

Pada hari Kamis, mengutip tweet majalah Time yang mengatakan "Lagu-lagu oleh Ed Sheeran, Bruno Mars dan lainnya telah dilarang di provinsi terpadat di Indonesia", Mars tweeted, "Saya poppin [sic] di Indonesia! Maka di sini datang @edsheeran dengan penyakitnya. , lirik sesat, gettin [sic] kita semua terjepit! Terima kasih Ed. Terima kasih banyak ".

Lagu-lagu lain dalam daftar KPID termasuk "Dusk Til Dawn" (Zayn Malik), "Mr. Brightside" (The Killers), "Love Me Harder" (Ariana Grande), "Overdosis" (feat Chris Brown. Agnez Mo), " Lagu Anda "(Rita Ora) dan" Pikiran Liar "(DJ Khaled feat. Rihanna).

Ketua komisi itu, Dedeh Fardiah, mengatakan larangan itu didasarkan setelah 86 temuan dan laporan dari publik pada 2018 dan awal 2019.

Dalam surat edaran yang dikirim ke 471 penyiar di Jawa Barat, komisi itu mengutip Undang-Undang Penyiaran 2012, yang menyatakan bahwa "Program penyiaran yang berisi lagu dan / atau video musik yang menggambarkan judul dan / atau lirik dengan tema seksual atau vulgar dan / atau menyiratkan hubungan seksual dilarang ".

Mars saat ini adalah satu-satunya artis yang merespons larangan tersebut.

Ini mengikuti protes baru-baru ini atas RUU Musik yang diusulkan oleh Komisi X DPR. RUU tersebut telah mendapat kritik sejak akhir Januari, karena khawatir hal itu dapat mengekang kreativitas musisi dan kebebasan berekspresi.

Pada 12 Februari, legislator Anang Hermansyah dan anggota koalisi nasional telah mencapai kesepakatan bahwa DPR harus membatalkan RUU yang diusulkan. (asiaone.com/bangkapos.com/TeddyMalaka)