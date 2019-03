Inilah Profil Faisal Nasimuddin Konglomerat Malaysia yang Dipuji Ketampanannya oleh Luna Maya

BANGKAPOS.COM - Ditinggal menikah oleh sang mantan jadi catatan perjalanan hidup Luna Maya. Benarkah sang artis sekarang masih jomblo? saat ini sejumlah fakta menyebutkan ada sosok lain yang sedang dekat dengannya.

Seusai kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack, Luna Maya dikabarkan dekat dengan seorang konglomerat asal Malaysia.

Belum diketahui sejauh mana hubungannya, namun Luna sepertinya juga dekat dengan keluarga sang konglomerat.

Hal ini terbukti dari jejak digital di media sosial Faisal Nasimuddin, konglomerat asal Malaysia.

Tak tanggung-tanggung, Luna Maya rupanya didambakan oleh keluarga konglomerat Malaysia itu untuk jadi anak mantu.

Ialah Faisal Nasimuddin, anak konglomerat Malaysia yang dikabarkan tengah dekat dengan Luna Maya.

Faisal Nasimuddin, anak konglomerat Malaysia yang curi perhatian karena interaksinya dengan Luna Maya (Instagram @diananasimuddin) Bahkan saking dekatnya, ibunda Faisal telah memberi kode untuk meminang mantan pacar Reino Barack tersebut.

Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari unggahan akun Instagram @faisalnasimuddin pada 28 Februari 2019.

Saat itu, Faisal mengunggah potret dirinya berdua dengan sang ibu.

"Breakfast run with mak before heading to the office ???? #blessedthursday #anakmak #family #sharewithsmf," tulis Faisal dalam captionnya.

Unggahan Instagram Faisal Nasimuddin (Instagram @faisalnasimuddin) Rupanya, unggahan tersebut disukai dan dikomentari oleh Luna Maya.

"Send my best regards to auntie,(Sampaikan salamku pada tante)," ujar Luna Maya.