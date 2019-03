Diluncurkan Awal Februari, Harga Yamaha MT-15 Naik Harga Segini

BANGKAPOS.COM - Awal Februari lalu, MT-15 resmi dirilis Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Yamaha MT-15 ini dijual seharga Rp 34,95 juta, saat pertama kali dirilis awal Februari lalu oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Namun, saat dipantau di website resmi Yamaha, ternyata harga Yamaha MT-15 ini resmi mengalami kenaikan.

Saat ini di websiter resminya, untuk Yamaha MT-15 tertera harga sebesar Rp 35,33 juta.

Yup, dalam waktu kurang lebih satu bulan sejak awa perilisannya Yamaha MT-15 mengalami kenaikan harga sebesar Rp 383 ribu.

Nah buat yang sudah berencana mau beli Yamaha MT-15 sebaiknya segera siapkan uang tambahannya ya.

Yamaha MT-15 sendiri merupakan naked sport Yamaha bermesin 155 cc dengan 6 percepatan,4 Katup dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA).

Oh iya, mesin ini juga sama dengan mesin yang dipakai oleh Yamaha All New R15 dan Yamaha V-Ixion R.

Urusan power, mesin Yamaha MT-15 ini bisa memuntahkan power sebesar 19.04 dk dengan torsi 14,7 Nm.

Sumber berita