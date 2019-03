Harga Mulai Rp 6 Jutaan, Vivo Rilis Ponsel Gaming iQoo

BANGKAPOS.COM - Vivo akhirnya resmi merilis smartphone sub-brand pertamanya di bawah nama iQoo pada akhir pekan lalu. Nama iQoo merupakan singkatan dari "I Quest On and On".

Ponsel ini ditujukan untuk para gamer mobile sehingga spesifikasi yang diusung pun tidak main-main. Mulai dari dapur pacunya, iQoo diotaki chipset Snapdragon 855, memori 6GB hingga 12 GB, serta pilihan storage 128 GB sampai 256 GB.

Untuk urusan desain, iQoo juga mengikuti tren kamera depan berbentuk titik air (teardrop) yang banyak diadopsi smartphone saat ini. Layarnya sendiri berukuran 6,4 inci panel AMOLED dengan rasio layar ke bodi yang diklaim mencapai 91,7 persen.

Sementara di bagian punggung, iQoo mengambil desain yang berbeda dibanding tren warna gradasi yang kini banyak bermunculan.

Punggung iQoo dilapisi dengan Halo strip LED yang bercahaya. Lampu LED ini akan otomatis akan menyala ketika pengguna berhasil menyelesaikan tantangan khusus saat bermain game.

Ada dua warna yang tersedia yakni Electro-optic Blue dan Lava Orange. Selain pulasan warna tersebut, pada bagian punggung juga tersemat tiga kamera yang terdiri dari 12 megapiksel sensor Sony IMX363, 13 megapiksel lensa wide, dan 2 megapiksel untuk menghasilkan latar belakang blur.

iQoo juga dilengkapi kamera depan 12 megapiksel untuk swafoto. Selain chip unggulan dan RAM jumbo, iQoo juga memasang fitur bernama multi-turbo untuk menaarkan pengalaman gaming yang lebih baik.

Terdapat fitur AI Turbo yang mampu meningkatkan kecepatan aplikasi populer hingga 30 persem, Net Turbo yang bisa memuluskan perpindahan koneksi dari WiFi ke 4G saat bermain game, dan Cooling Turbo untuk membuat perangkat tidak cepat panas saat bermain game.

Masih ada lagi fitur bernama Center Turbo dan Game Turbo yang memprioritaskan sistem sumber daya untuk memperlancar gaming.

Ada pula dua tombol sentuh berukuran besar di dalam layar yang diklaim bisa membuat pengoperasian game lebih nyaman.