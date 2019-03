Tips Interior - 6 Cara Hadirkan Aksen Dinding yang Bisa Mengubah Tampilan Ruangan Jadi Lebih Elegan

BANGKAPOS.COM - Dinding aksen adalah salah satu cara yang mudah untuk mengubah tampilan ruangan.

Mulai dari penggunaan warna-warna cat yang berani, wallpaper, material kayu, hingga bata.

Tertarik untuk membuat dinding aksen pada hunianmu? Berikut 6 inspirasi yang bisa kamu contek!

• Tips Interior - Mengapa Kamar Mandi Harus Memiliki Ventilasi?

1. Elegan Neutrals

dinding elegan netral/Elle Decor Untuk rumah di San Francisco yang tenang, Jennifer Tulley Architects menggunakan dinding aksen marmer untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan mewah. • Tips Interior - Merancang Ruang Keluarga, Singkirkan Furniture Termasuk Sofa Agar Luas dan Nyaman

2. Modern Rustic

dinding modern rustic/Elle Decor Dinding bata dipadukan dengan karpet pola campuran nampak cantik di ruang tamu yang dirancang oleh Jen Talbot Design. • Tips Interior - Ruang Keluarga Tetap Panas Meski Ada Jendela, Bisa Jadi Ini Penyebabnya

3. Let The Sun In

inspirasi dinding let the sun in/Elle Decor

Kamar tidur ini menambahkan pelapis dinding bergaris kuning secara halus melengkapi seluruh ruangan agar tak membosankan.

4. Romantic Escape

inspirasi dinding romantic escape/Elle Decor

Kamar tidur dari Süza Design ini menampilkan detail lembut dan mewah dengan kehadiran tirai tempat tidur dan dinding berteksur.

• Tips Interior - Bahannya Mudah Didapat, Ini Pembersih Alami dari Dapur

5. Marble Muse

inspirasi dinding marble muse/Elle Decor

Dinding marmer chevron tampaknya bisa kamu aplikasikan di kamar mandi, salah satunya seperti karya Eclectic Home yang satu ini.

• Anda Penyuka Warna Ungu, Ini Tips Interior yang Tepat

6. Multi-Dimensional Aesthetics

inspirasi dinding 3d/Elle Decor

Gunakan dinding dengan fitur 3D bisa membuat ruangan terlihat menonjol.

IDEA Lovers bisa mengaplikasikannya pada titik fokus di rumah, seperti ruang keluarga atau ruang makan. (*)

http://idea.grid.id/read/091648046/ubah-tampilan-ruangan-ini-6-cara-hadirkan-aksen-dinding-pada-hunianmu?page=all