KPU Bangka Dirikan Dua TPS di Lapas Bukit Semut

BANGKAPOS.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka menempatkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bukit Semut Sungailiat.

TPS 08 Lubuk Kelik sebanyak 94 pemilih dan TPS 09 yang baru diusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Babel. TPS 09 ini TPS berbasis Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 160 pemilih.

Sedangkan warga binaan yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 177 orang sehingga total pemilih di Lapas Kelas II B Bukit Semut Sungailiat sebanyak 431 orang.

Untuk itu, menurut Komisioner KPU Kabupaten Bangka Divisi Data dan Perencanaan, Cepenk Susanti, diusulkannya penambahan satu TPS berbasis DPTb di Lapas Kelas II B Bukit Semut karena pemilih sudah lebih dari jumlah.

Hal ini lanjutnya, sesuai dalam PKPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

"Pada Bab IV tentang pemutakhiran data pemilih, di point 3 menyebutkan penyusunan daftar pemilih sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang," jelas Cepenk kepada bangkapos.com, Selasa (5/3/2019).

Ia mengatakan, semua warga binaan diupayakan agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak pada tanggal 17 April mendatang. "KPU Kabupaten Bangka bersama dengan Disdukcapil dan pihak Lapas Bukit Semut sudah beberapa kali mengadakan pengecekan data kependudukan dan perekaman KTO-el di lapas," ungkapnya.

Dikatakannya, untuk warga binaan yang masuk dalam DPK pun diupayakan agar hak pilihnya dapat terakomodir. Untuk mencari solusi tersebut pihaknya pada Selasa (5/3/2019) dan Rabu (6/3/2019) akan rapat koordinasi (rakor) bersama dengan KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota se-Babel.

"KPU juga sudah menyampaikan by name, by address untuk DPK Lapas dengan Bawaslu Kabupaten Bangka," kata Cepenk.

Kepala Lapas Kelas II B Bukit Semut Sungailiat diwakili Kasi Pembinaan Al Ihsan mengatakan, Lapas Kelas II B Bukit Semut Sungailiat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bangka, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka mengenai pendataan warga pemilih di lapas tersebut.

Diakui berdasarkan hasil pleno di Provinsi Babel dan Kabupaten Bangka sudah menetapkan data pemilih tambahan di Lapas Bukit Semut Sungailiat.

"Untuk selanjutnya nanti kita terus berkoordinasi. Kalau di kami ini tahanan dan narapidana keluar masuk, jadi terus berkoordinasi untuk penambahan daftar pilih itu baik masuk ke PPDB tahap II maupun DPK," jelas Ihsan.

Menurutnya, akan didirikan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas Kelas II B Bukit Semut Sungailiat.