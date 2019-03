Video Honda CBR 600RR AHRT Terciduk Pakai Knalpot Baru di ARRC 2019

BANGKAPOS.COM - Musim balap Asia Road Racing Championship (ARRC) 2019 segera dimulai.

Hari ini (5/3/2019), merupakan sesi tes pramusim hari pertama yang dilakukan di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Hal unik terlihat dari dua motor Honda CBR 600RR kepunyaan Astra Honda Racing Team (AHRT).

Dari video yang diunggah di Instagram @anggono.iriawan selaku Senior Manager Motorsport & Safety Riding PT Astra Astra Honda Motor (AHM), kedua motor tersebut punya desain knalpot yang berbeda.

Belum diketahui, yang mana tunggangan Andi Gilang dan yang mana tunggangan Rheza Danica.

Yang jelas, kedua motor tersebut menggunakan desain knalpot yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Satu motor, menggunakan desain knalpot dua moncong seperti motor Honda NSF 250 di CEV Moto3.

Lainnya lagi, desain knalpotnya hampir sama dengan tahun lalu, namun lebih pendek.

Di sesi free practice pertama kelas Supersport 600 (SS600), Andi Gilang dan Rheza Danica cukup meyakinkan.

Andi Gilang berhasil tercepat kedua setelah pembalap Malaysia, Md Helmi Azman.

Sedangkan Rheza Danica berhasil meraih posisi ke-enam.

Berikut video lengkapnya :

