Akun IG DJ Verny Hasan ungkap Enam Bulan yang Menyakitkan, Ia Minta Maaf Namun Masih Butuh Kamu

BANGKAPOS.COM - Kabar hasil tes DNA anak DJ Verny Hasan membuat publik terkejut. Ternyata anak yang dikandungnya bukanlah keturunan Denny Sumargo.

Dari hasil tes DNA anak yang dilahirkan DJ Verny Hasan terbukti bukan anak biologis Denny Sumargo.

Pada tahun 2013 silam, DJ Verny Hasan sempat buat publik terkejut dengan pengakuannya dihamili Denny Sumargo.

Bahkan, Denny Sumargo sempat dituding sebagai sosok pria yang tidak bertanggung jawab.

Usai 6 tahun berlalu, DJ Verny Hasan yang dulu menantang Denny Sumargo melakukan tes DNA harus menelan pil pahit.

Apalagi, DJ cantik nan molek ini pernah melaporkan Denny Sumargo ke pihak yang berwajib dengan tuduhan tindakan tidak menyenangkan.

Melansir dari akun Instagram @meiskesumargo, ibunda Denny Sumargo begini ungkapan kegembiraan usai sang anak terbukti tidak bersalah.

"Hasil tes DNA menyebutkan bukan anak Densu.

Terimakasih sudah menghujat dan menghancurkan masa depan anak saya," ujar ibunda Denny Soemargo.

"Senakal-nakalnya dia bukan dia orang tidak bertanggung jawab dan merusak hidup orang lain,

Tuhan lebih kuasa dari hujatan dan fitnah dan puji Tuhan Allah semesta," imbuhnya.

Merespon hujatan netizen, DJ Verny Hasan mengunggah potretnya saat menangis hingga menutup kolom komentar.

DJ Verny Hasan pun mengunggah sejumlah foto dan video di laman Instagram

"* today I broke up with someone -- * orang yang menyayangi mu pasti akan mendukung mu sepenuhnya dan memeluk mu dan berkata don’t worry everything its gona be oke!!.. tetapi orang yang setengah mencintaimu..

akan menghempas kan mu dengan 1000 alasan untuk meninggalkan mu.. aku sangat sedih bukan karna masalah ini dan para netizen..

saya wanita kuat yang tidak perduli dengan cacian para netizen sya tidak akan sakit hati dengan cemoho an orang2 kepada saya.. tetepi yang membuat saya terpukul dan sakit hati yang begitu dalam dia orang yang saya sangat cintai meninggalkan saya..

tetapi saya tetep bersyukur mungkin dia adalah bukan yang terbaik buat saya!!! karna saya wanita yang penuh dosa!!! thx god... atas masalah yang bertubi2..

sya hanya meminta kuat kan saya.. dan thx for u sudah menjadi bagian yang terindah dalam hidup saya... ( oke netizen bebas bercomnt dan caci saya.. ) #brokenheart ( saya seorang ibu yang tidak mengugurkan anak saya walaupun hasilnya sperti ini, saya tau sya berdosa sya ibu yang tidak baik, tapi saya berjuang mati2an untuk menghidupi anak saya dan membahagiakan anak saya dan saya selalu berusaha menjadi ibu yang baik...

tenang aja masalah sya dengan denny sya akan bertanggung jwb untuk meminta maaf ke pada media , karna saya tidak mau menjadi orang yang berdosa, saya tinggal tunggu kabar dri denny untuk presscon .. jadi para netizen tenang aja saya bertanggung jwb atas ke salahan saya... thx ...," tulis akun @djvernyhasan.

Ia pun berterima kasih terhadap enam bulan yang berlalu.

Ia menyebutkan hubungan tersebut sangat menyakitkan.

"tengkyu untuk moment 6 bln ini , hubungan ini memang sebentar tapi sangat menyakitkan!!! ( aku pergi ya, jaga diri baik2 kamu,) terlalu berat ini semua jujur sebenarnya aku nggak sanggup!! sebenarnya aku butuh kamu!!

dan sory ak belum bisa menjadi temen mu sampai aku bisa move on dari mu dan melupakan kenangan kita yang menurut aku itu semua mmbuat aku bahagia... kamu baik , kamu nggak pernh kasar, kamu selalu buat aku tertawa dengan kekonyolan kamu ,

banyak hal yang mungkin tidak bisa aku lupakan , tapi aku sadar , aku wanita yg buruk , wanita bermasalah yang mungkin membuat mu malu , dan tak pantas kamu miliki..

tapi aku manusia yang punya hati dan prasaan, hati yg sll ada untuk kamu , dan prasaaan yg selalu menyayangi mu.. tengkyu buat semua .. dan maafin aku!!... semoga kamu dapatkan wanita yg terhormat yang baik ya , jgn kya aku , bad women!," tulis akun @djvernyhasan.

(bangkapos.com/TeddyMalaka)