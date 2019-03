Kehidupan Seks Hingga Pelecehan yang Dialaminya, Ini 9 Rahasia Putri Diana yang Tak Terungkap

BANGKAPOS.COM--Kematian Putri Diana 22 tahun silam rasanya tak bisa dilupakan begitu saja.

Mengingat sosoknya yang dekat dengan rakyatnya, begitu dicintai dan di kagumi.

Namun banyak fakta yang mengejutkan hingga kelam mengenai kehidupan pribadi sang Putri.

putri diana (express.co.uk)

Berikut 9 rahasia tentang Putri Diana yang kita tidak tahu, bahkan setelah kematiannya, seperti dilansir dari laman Reader’s Digest.

Dia merekam pikirannya dalam rekaman

Kita mengetahui banyak hal tentang kehidupan Putri Diana berkat rekaman audio yang direkamnya sendiri.

Begitu dia menyadari pernikahannya dengan Pangeran Charles berantakan, dia mendokumentasikan kisahnya di pita kaset dan memberikan rekaman itu kepada teman dekatnya, Dr. James Colthurst.

Yang akhirnya diberikan kepada jurnalis Andrew Morton, sehingga apa yang direkam oleh Putri Diana bisa keluar ke publik.

Dari rekaman itu Morton menerbitkan biografi DIANA: Her Tru Story – In Her Words pada tahun 1992.

Tidak ada yang tahu Diana memiliki andil dalam produksi bukunya itu sampai setelah kematiannya.