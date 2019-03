Samsung Galaxy S10 Plus di Indonesia Dibanderol Hingga Rp18,5 juta, Harga Aslinya Cuma Rp 6 Jutaan

BANGKAPOS.COM - Galaxy S10 Plus menjadi varian paling premium di antara lini Galaxy S10 lainnya.

Banyak fitur unggulan yang terpasang, salah satunya modul kamera ganda di depan, selain triple-camera yang tersemat di belakang.

Tak pelak, harga yang dibanderol pun lebih tinggi dibanding yang lain. Di Indonesia sendiri, harga Samsung Galaxy S10 Plus model RAM 8 GB dan memori 512 GB dibanderol Rp18.5 juta.

Untuk varian RAM 12 GB serta ROM 1 TB, harganya mencapai Rp 24 jutaan. Namun, setelah flagship ini dibongkar oleh Tech Insight, harga asli komponen dalam Galaxy S10 Plus totalnya adalah 420 dollar AS atau Rp6 jutaan saja.

Tech Insight mengestimasi bahwa harga hardware ini berkontribusi 42 persen pada harga penjualan di pasar.

Harga ini bahkan lebih murah dibanding harga Samsung Galaxy S9 saat diluncurkan tahun lalu yang dibanderol Rp11.5 jutaan.

Tapi perlu diketahui, bahwa harga yang dikemukakan ini hanyalah ongkos komponen utama yang terpasang di dalam Galaxy S10 Plus.

Kalkulasi yang dilakukan tidak mencakup biaya riset dan pengembangan (R&D), marketing dan komponen hal-hal kecil lainnya yang juga membutuhkan biaya besar.

Dari beberapa komponen yang ditaksir, harga layar super AMOLED menjadi komponen paling mahal.

Harga layar Galaxy S10 Plus yang berbentang 6,4 inci berbanderol 86,5 dollar AS atau Rp 1,2 jutaan. Komponen termahal kedua jatuh kepada chipset Exynos yang mencapai 70,5 dollar AS atau Rp 995.000.