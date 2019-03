Hanya Rp 899 Ribu, Xiaomi Hadirkan Redmi Go, Android Go Bertenaga Snapdragon 425

BANGKAPOS.COM - Hari ini (6/3/2019) Xiaomi meluncurkan smartphone Android Go pertamanya di Indonesia, Redmi Go.



Dilengkapi dengan perangkat lunak yang fungsional dan perangkat keras yang efisien, Redmi Go akan secara resmi dijual dengan harga Rp899,000.



Program Android Go diluncurkan oleh Google pada tahun 2017, dengan smartphone terjangkau yang beroperasi menggunakan versi Android yang sangat efisien.



Tidak seperti biasanya, Redmi Go menjalankan sistem operasi Android 8.1 Oreo (edisi Go), dengan aplikasi Google yang telah dirancang ulang dan dioptimalkan untuk menghemat ruang penyimpanan dan penggunaan data.

Steven Shi, Head of Southeast Asia, Country Head Xiaomi Indonesia, mengatakan kepada tim Nextren.com, “Xiaomi memperluas pilihan smartphone entry-level nya dengan menghadirkan Redmi Go."



"Ini dapat menjadi pilihan bagi para pengguna yang ingin mengganti feature phone mereka ke smartphone yang praktis dan terjangkau."



Redmi Go mengusung layar HD berukuran 5 inci, chipset Qualcomm Snapdragon 425, dan kapasitas baterai 3000mAh.



Di bagian belakang, terdapat kamera utama 8MP yang didukung dengan LED flashlight.

Sementara di bagian depan, Redmi Go dibekali dengan kamera 5MP untuk swafoto.



Smartphone ini hadir dengan dua slot kartu SIM dan memiliki slot microSD khusus yang mendukung ruang penyimpanan hingga 128GB.



Sementara itu, Radhia Bendifi, selaku Group Head Retail & Device Management Indosat Ooredoo mengatakan ”Kami sangat antusias dengan kembali hadirnya produk bundling hasil kerjasama IM3 Ooredoo dengan Xiaomi ini."



Redmi Go dijual secara eksklusif lewat e-commerce JD.ID seharga Rp 899,000.

“Kami mengapresiasi Xiaomi yang kembali mempercayakan JD.ID sebagai mitra eksklusif untuk kehadiran Redmi Go yang merupakan salah satu brand smartphone paling digemari di platform kami."



Berkat dukungan dan hubungan baik yang selama ini terjalin, kami yakin sukses hanyalah masalah waktu, apalagi varian ini termasuk yang ditunggu kehadirannya dan JD.ID akan mempersiapkan sejumlah promo menarik untuk para Mi Fans dan penggemar gadget,” ujar Diana Soesanto, Head of Mobile phone category JD.ID kepada kepada tim Nextren.com.



Redmi Go memiliki pilihan warna Hitam dan Biru dengan kapasitas penyimpanan 8GB.



Redmi Go juga hadir dengan bundling hasil kerjasama dengan Indosat Ooredoo.

Paket bundling ini memberikan efisiensi dan manfaat ekonomis termasuk akses tak terbatas untuk YouTube dan akses aplikasi sosial sehari-hari selama satu tahun dengan kuota internet utama Indosat 12GB.



Redmi Go akan tersedia secara eksklusif melalui flash sale di JD.ID pada 11 Maret pukul 10.00, dan pre-order melalui Mi.com di waktu yang sama.

