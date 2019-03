Ultra Wide Hingga Atur Komposisi, Inilah Ragam Fitur Kamera Terbaru di Galaxy S10

BANGKAPOS.COM – Secara resmi, hari ini Samsung menghadirkan seri smartphone premium terbarunya: Galaxy S10 di Indonesia di acara press launch yang dibuka oleh JaeHoon Kwon, President Samsung Electronics Indonesia.



Acara peluncuran secara resmi tersebut dihadiri pula oleh Bernard Ang, IT & Mobile Business Vice President PT SEIN; Denny Galant, Head of IT & Mobile Product Marketing PT SEIN; Dian Sastrowardoyo, Brand Ambassador Samsung sekaligus Public Figure; dan Yandy Laurens, sutradara film.



Menetapkan standar baru pada industri smartphone tanah air, rangkaian Galaxy S10 diciptakan dengan beragam pembaruan dan peningkatan kecerdasan pada fitur unggulannya.



Hal ini memungkinkan penggunanya mengambil gambar dan video bagus layaknya profesional berkat fitur Pro-Grade Camera.

Galaxy S10 juga dikatakan bisa memberikan pengalaman sempurna dalam menikmati berbagai konten visual melalui Infinity-O Display.



Selain itu, Galaxy S10 juga bisa mengisi daya ke perangkat kompatibel lain dengan memanfaatkan Wireless PowerShare.



Beragam fitur unggulan tersebut dikatakan dihadirkan untuk menunjang kebutuhan Next Generation – mereka yang tidak pernah takut untuk menjadi yang pertama mengadopsi tren, serta yang terbuka pada hal baru, dinamis dan terus terkoneksi.



Untuk mendukung aspirasi mereka, generasi ini menjadikan smartphone sebagai perangkat penting dalam membantu mereka memasuki era baru dalam berkomunikasi.

Data dari We Are Social menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait tren menyaksikan video secara online per bulan, yaitu dari 21% pada 2017, menjadi 98% pada 2018.



Video semakin menjadi konten yang paling banyak dicari melalui situs perncarian Google.



Bahkan dalam 1 menit, sekitar 300 jam video diunggah di seluruh dunia.

Kondisi ini mendorong kebutuhan akan perangkat yang mampu membantu penggunanya dalam menikmati, menyimpan, sekaligus menciptakan berbagai konten visual yang bukan hanya baik, tapi juga sempurna.



“Sangat menakjubkan bagaimana kehadiran smartphone telah mengubah cara hidup dan cara berkomunikasi selama satu dekade terakhir."

Samsung Denny Galant, Head of IT & Mobile Product Marketing PT SEIN JaeHoon Kwon, President Samsung Electronics Indonesia; dan Bernard Ang, IT & Mobile Business Vice President PT SEIN meresmikan kehadiran seri Samsung Galaxy S10 di Indonesia

"Saat ini, smartphone bukan lagi sekedar menjadi perangkat penunjang, tapi juga penyempurna gaya hidup penggunanya,” ujar Bernard Ang, IT & Mobile Business Vice President PT SEIN.



Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan smartphone saat ini yang beragam, Galaxy S10 hadir dalam 3 seri, yaitu Galaxy S10e, Galaxy S10 dan Galaxy S10+.



Kamera Kelas Profesional



ketiga seri Samsung Galaxy S10 itu menghadirkan pembaruan pada teknologi Super Speed Dual Pixel dan Dual Aperture, serta peningkatan kecerdasan buatan (AI).



Lensa Ultra Wide dengan bidang pandang 123 derajat di Galaxy S10 mampu menangkap apa yang dilihat oleh mata.

Lensa Ultra wide ini sangat berguna untuk mengambil gambar lanskap, panorama luas (horizontal maupun vertikal), atau sekedar menempatkan seluruh anggota keluarga pada satu frame foto.



Dian Sastrowardoyo, artis dan Brand Ambassador Samsung mengatakan, “Peningkatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligent) yang diimplementasikan pada seri terbaru Galaxy S10 ini sangat membantu saya dalam mengambil gambar dengan lebih sempurna."



"Apalagi dengan kegemaran saya mengambil gambar Outfit of the day (OOTD). Fitur Scene Optimizer yang cerdas, secara lebih akurat mengenali dan memproses lebih banyak objek – dengan pembaharuan pada 10 kategori yang sesuai dengan gaya hidup saat ini."



Lewat fitur Scene Optimizer, cukup dengan mengarahkan kamera pada objek foto, maka secara otomatis fitur ini akan membantu mengoptimalkan warna, saturasi, white balance dan kontras, untuk memastikan hasil foto yang bagus.

Dian Sastro juga tertarik dengan fitur lain yaitu Smart Composition.



"Kehadiran fitur ini membantu saya yang masih belajar fotografi, agar dengan mudah dapat mengambil gambar dengan komposisi terbaik, sehingga gambar yang diambil jadi lebih presisi dan instagram-able."



Fitur ini memang bisa membantu memberikan rekomendasi pengambilan gambar, agar hasil foto tampil bagus.



"Nah, untuk fitur favorit saya adalah Live Focus. Karena, fitur ini membuat gambar yang saya ambil jadi lebih artistik, melalui 3 pilihan mode: Zoom Bokeh, Spin Bokeh, dan Color Point Bokeh," tambah Dian.



Fitur perekaman video Super Steady di Samsung pada Galaxy S10 merupakan yang pertama di smartphone, menawarkan hasil rekaman video lebih stabil yang diklaim hingga tiga kali lipat dari teknologi konvensional.

Menurut Yandy Laurens, sutradara film, smartphone kerap dibuat ringan, untuk kenyamanan penggunanya.



Namun dalam pengambilan video, kamera yang ringan justru memiliki potensi goncangan yang lebih besar.



Kehadiran fitur Super Steady memungkinkan perekaman video yang mulus, di berbagai momen seru seperti di tengah konser, atau ketika video diambil di atas kendaraan yang bergerak.



Baik kamera depan maupun kamera belakang dari Galaxy S10 mampu merekam gambar dengan kualitas Ultra HD, untuk menghasilkan video yang jernih.



Adapun kamera belakangnya dapat merekam video dengan kualitas tinggi yaitu HDR10+. (*)

Artikel ini telah tayang di nextren.grid.id dengan judul Ragam Fitur Kamera Terbaru di Galaxy S10, Ultra Wide Hingga Atur Komposisi